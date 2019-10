Додано: Нед 20 жов, 2019 15:20

закінчився 2 річний депо.

за 2роки отримав +30% у гриші і ще +8% курсова різниця.

ітого +38% у валюті.

хтось казав, що із нерухомістю не можна порівнювати.

цікаво, хто у 2017 вклався в новобуд і продав у 2019.

яка дохідність?

