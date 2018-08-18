И кто бы мог подумать что вот так оно с Беней будет? Ведь это абсолютно невозможно было предугадать. "Никогда такого не было и вот опять"(с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2019 12:51
И кто бы мог подумать что вот так оно с Беней будет? Ведь это абсолютно невозможно было предугадать. "Никогда такого не было и вот опять"(с)
Додано: Нед 20 жов, 2019 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так беня до зе відношення не має. Баня сам сказав.
І до чого до ткаченка беня? Це ж не кум. Значить не считається
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Нед 20 жов, 2019 14:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І 2 місяці не пройшло.
І шо тепер робити?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
закінчився 2 річний депо.
за 2роки отримав +30% у гриші і ще +8% курсова різниця.
ітого +38% у валюті.
хтось казав, що із нерухомістю не можна порівнювати.
цікаво, хто у 2017 вклався в новобуд і продав у 2019.
яка дохідність?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:26
https://news.finance.ua/ru/news/-/458364/ekspert-na-pervichnom-rynke-zhilya-v-prioritete-tseny-v-grivne[/url]
доллар растёт-цена в гривне растёт
доллар падает-цена в гривне растёт.
Поле чудес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:37
Грубо + 50% за 2 года.
Вопрос в том, что редкие объекты показали такой прирост цены.
Это нужно было сидеть с деньгами "на руках" (на счету) и мониторить, где-что дало старт продаж.
Время потраченное на это сидение, разбавит эти 50%.
Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56
Молодец, что рискнул и положил гривну на депо. Конечно, она могла и обнулиться, но победителей не судят. Если еще добавить подыгрывания на курсовых колебанях, могло получиться больше.
Не скажу про 17-ый, но однушка в правильном новострое, принвестированная в 16-ом, принесла +100% (если продать с дисконтом в 15-20% от сегодняшних хотелок) за 3 года с учетом аренды.
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:00
це де в Аркаді, там же МММ, 100% взяв 1 (хто вклався першим в піраміду) із 10 інвесторів, решта смокчуть
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То, что стройка остановилась, добавило цены сданным домам. Если изначально это был эконом с ценой около 15 тыс за метр, то сейчас несколько сданных домов посреди изначально более дорогих Лико и Венеции это, фактически, точечная застройка и нет конкуренции со стороны котлованов и свежего готового.
Еще зимой, когда стройка двигалась, можно было купить в сданных домах готовое значительно дешевле, чем сейчас. 37-39 метров за 40-42 тыс. Сейчас, фактически, и цены нет, потому что нет предложения. Пара вариантов с ценами на уровне Лико. Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.
PS Может про гривнедепо и овгз со временем будут тоже так говорить "это ммм по таким ставкам, кто успел проскочить, тот молодец, решта смокчуть". Прибыль зафиксирована и доллар под матрасом? Или гривна все еще на депо?
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:17
ого! а покупная цена в 2016 какая была? 23куе за студию и 26куе за большую однушку?
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