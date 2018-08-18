|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:18
Vlad442 написав:
Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:18
investorkiev написав:
ого! а покупная цена в 2016 какая была? 23куе за студию и 26куе за большую однушку?
Да.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5678
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:25
UA написав: Vlad442 написав:
Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.
Реалистичность этих хотелок под вопросом, но других вариантов в продаже в готовом нет.
Еще зимой я размышлял взять однушку 37 метров за 40 (может можно было еще поторговаться) с ремонтом от застройщика, но решил не связываться, потому что подустал от Киева и ремонтов (и жаба давила кормить перекупов - я то знал, по чем они брали). Сейчас таких предложений и близко нет.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5678
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:27
UA написав: Vlad442 написав:
Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.
Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32150
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 819 раз.
- Подякували: 3722 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:27
все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1177
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:33
investorkiev написав:
все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!
Если бы во время Дебальцевских боев президентом был Зе, я бы не покупал.
ПС. Тему политики прошу не развивать. Это просто риск менеджмент.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:36
airmax78 написав: UA написав:
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.
Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.
Она и без ипотеки удвоится.
ПС. Глаза покупателей пока всего лишь немного округлились, а должны ещё и увеличится в размере. А это время.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:38
Vlad442 написав: flyman написав:
це де в Аркаді, там же МММ, 100% взяв 1 (хто вклався першим в піраміду) із 10 інвесторів, решта смокчуть
То, что стройка остановилась, добавило цены сданным домам. Если изначально это был эконом с ценой около 15 тыс за метр, то сейчас несколько сданных домов посреди изначально более дорогих Лико и Венеции это, фактически, точечная застройка и нет конкуренции со стороны котлованов и свежего готового.
Еще зимой, когда стройка двигалась, можно было купить в сданных домах готовое значительно дешевле, чем сейчас. 37-39 метров за 40-42 тыс. Сейчас, фактически, и цены нет, потому что нет предложения. Пара вариантов с ценами на уровне Лико. Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.
PS Может про гривнедепо и овгз со временем будут тоже так говорить "это ммм по таким ставкам, кто успел проскочить, тот молодец, решта смокчуть". Прибыль зафиксирована и доллар под матрасом? Или гривна все еще на депо?
В мене йде кругообіг, це не означає, що от завтра йду і знімаю і забираю бакси. А при відкритті я бакси поміняв на грн. От так фотка конкретного дворічного депозиту на момент старту і стопа.
Ясно, що там на кв. не вистачить, порядок сум інший.
Так само із ОВДП, там зміст є починати від 1 ляма грн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 16:42
investorkiev написав:
все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!
хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:06
flyman написав: investorkiev написав:
все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!
хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.
и какой навар на цоколе может быть? и с учетом экономии на аренде?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1177
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16667
|2628421
|
|
|9
|8218
|
|
|455
|184100
|
|