Додано: Нед 20 жов, 2019 16:38

Vlad442 написав: flyman написав: це де в Аркаді, там же МММ, 100% взяв 1 (хто вклався першим в піраміду) із 10 інвесторів, решта смокчуть це де в Аркаді, там же МММ, 100% взяв 1 (хто вклався першим в піраміду) із 10 інвесторів, решта смокчуть

То, что стройка остановилась, добавило цены сданным домам. Если изначально это был эконом с ценой около 15 тыс за метр, то сейчас несколько сданных домов посреди изначально более дорогих Лико и Венеции это, фактически, точечная застройка и нет конкуренции со стороны котлованов и свежего готового.

Еще зимой, когда стройка двигалась, можно было купить в сданных домах готовое значительно дешевле, чем сейчас. 37-39 метров за 40-42 тыс. Сейчас, фактически, и цены нет, потому что нет предложения. Пара вариантов с ценами на уровне Лико. Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.



В мене йде кругообіг, це не означає, що от завтра йду і знімаю і забираю бакси. А при відкритті я бакси поміняв на грн. От так фотка конкретного дворічного депозиту на момент старту і стопа.

Ясно, що там на кв. не вистачить, порядок сум інший.

