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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2085208620872088>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:18

  Vlad442 написав:Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.

При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ого! а покупная цена в 2016 какая была? 23куе за студию и 26куе за большую однушку?

Да.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:25

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.

При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.

Реалистичность этих хотелок под вопросом, но других вариантов в продаже в готовом нет.
Еще зимой я размышлял взять однушку 37 метров за 40 (может можно было еще поторговаться) с ремонтом от застройщика, но решил не связываться, потому что подустал от Киева и ремонтов (и жаба давила кормить перекупов - я то знал, по чем они брали). Сейчас таких предложений и близко нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:27

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.

При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.

Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:33

  investorkiev написав:все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!

Если бы во время Дебальцевских боев президентом был Зе, я бы не покупал.
ПС. Тему политики прошу не развивать. Это просто риск менеджмент.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:36

  airmax78 написав:
  UA написав:При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.

Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.

Она и без ипотеки удвоится.
ПС. Глаза покупателей пока всего лишь немного округлились, а должны ещё и увеличится в размере. А это время.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:38

  Vlad442 написав:
  flyman написав:це де в Аркаді, там же МММ, 100% взяв 1 (хто вклався першим в піраміду) із 10 інвесторів, решта смокчуть

То, что стройка остановилась, добавило цены сданным домам. Если изначально это был эконом с ценой около 15 тыс за метр, то сейчас несколько сданных домов посреди изначально более дорогих Лико и Венеции это, фактически, точечная застройка и нет конкуренции со стороны котлованов и свежего готового.
Еще зимой, когда стройка двигалась, можно было купить в сданных домах готовое значительно дешевле, чем сейчас. 37-39 метров за 40-42 тыс. Сейчас, фактически, и цены нет, потому что нет предложения. Пара вариантов с ценами на уровне Лико. Я приводил ссылки. Студия 33 метра за 60 с минимальным ремонтом и однушка 44 метра за 69 тыс.

PS Может про гривнедепо и овгз со временем будут тоже так говорить "это ммм по таким ставкам, кто успел проскочить, тот молодец, решта смокчуть". Прибыль зафиксирована и доллар под матрасом? Или гривна все еще на депо?

В мене йде кругообіг, це не означає, що от завтра йду і знімаю і забираю бакси. А при відкритті я бакси поміняв на грн. От так фотка конкретного дворічного депозиту на момент старту і стопа.
Ясно, що там на кв. не вистачить, порядок сум інший.
Так само із ОВДП, там зміст є починати від 1 ляма грн.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:42

  investorkiev написав:все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!

хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:06

  flyman написав:
  investorkiev написав:все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!

хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.


и какой навар на цоколе может быть? и с учетом экономии на аренде?
investorkiev
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