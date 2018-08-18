|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:16
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!
хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.
и какой навар на цоколе может быть? и с учетом экономии на аренде?
50%
а може не продам, може вже нарешті закінчать ремонт переходу з тяги. а що б це сталося швидше пэдаліка тре повісити за яйця на Святошинському мості, щоб дивився на те як страдають люди поки тримає 3й рік ремонт станції.
Ну і ще епопея з Шулявським мостом, ще один нескінченний 3.14дець
Я зацінив ПОХ: із говностроя біля м.Вирлиця, вжух і за 30 хв. ти в центрі!!!!
Щвидкісний рейковий транспорт рулить. Думаю чи не взять там кавалірку.
але теперішня КМДА і мерія хуже чим при злочинній владі.
скільки кияни можуть ото терпіни. я думаю, що кияни це кончені терпіли.
он в Чілі підняли в метро проїзд на 1грн. і полетіли коктейлі молотова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16546
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:36
investorkiev написав:
[
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.
че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом![/quote]
Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.[/quote]
Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!
Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были![/quote] Просьба повторить. Что-бы было смешно. Люблю такие истории.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 20 жов, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 687
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 963 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:37
airmax78 написав: UA написав:
[
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.
Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.
Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5984
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:55
Всем привет. Как там цены в Киеве на недвигу, радуют? Народ верит в светлое будущее? ))
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16667
|2628421
|
|
|9
|8218
|
|
|455
|184100
|
|