хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.

Думаю, може то цоколь продати на піку?

50%

а може не продам, може вже нарешті закінчать ремонт переходу з тяги. а що б це сталося швидше пэдаліка тре повісити за яйця на Святошинському мості, щоб дивився на те як страдають люди поки тримає 3й рік ремонт станції.



Ну і ще епопея з Шулявським мостом, ще один нескінченний 3.14дець



Я зацінив ПОХ: із говностроя біля м.Вирлиця, вжух і за 30 хв. ти в центрі!!!!

Щвидкісний рейковий транспорт рулить. Думаю чи не взять там кавалірку.



але теперішня КМДА і мерія хуже чим при злочинній владі.

скільки кияни можуть ото терпіни. я думаю, що кияни це кончені терпіли.

