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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2085208620872088

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:16

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!

хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.


и какой навар на цоколе может быть? и с учетом экономии на аренде?

50%
а може не продам, може вже нарешті закінчать ремонт переходу з тяги. а що б це сталося швидше пэдаліка тре повісити за яйця на Святошинському мості, щоб дивився на те як страдають люди поки тримає 3й рік ремонт станції.

Ну і ще епопея з Шулявським мостом, ще один нескінченний 3.14дець

Я зацінив ПОХ: із говностроя біля м.Вирлиця, вжух і за 30 хв. ти в центрі!!!!
Щвидкісний рейковий транспорт рулить. Думаю чи не взять там кавалірку.

але теперішня КМДА і мерія хуже чим при злочинній владі.
скільки кияни можуть ото терпіни. я думаю, що кияни це кончені терпіли.
он в Чілі підняли в метро проїзд на 1грн. і полетіли коктейлі молотова.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:36

  investorkiev написав:[
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.


че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом![/quote]
Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.[/quote]

Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!

Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были![/quote]

Просьба повторить. Что-бы было смешно. Люблю такие истории. :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 20 жов, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:37

  airmax78 написав:
  UA написав:[
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.

Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.

Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:55

Всем привет. Как там цены в Киеве на недвигу, радуют? Народ верит в светлое будущее? ))
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