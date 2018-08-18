Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:[ ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.
че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом![/quote] Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.[/quote]
Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!
Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были![/quote]
Просьба повторить. Что-бы было смешно. Люблю такие истории.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 20 жов, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Тимчасово перенесено зупинку для тролейбусів 6, 16, 18 Поділитися 18.10.2019 Зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів 6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50м вперед (на вул. Мала Житомирська) для вашої безпеки.
Поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної забудови.
flyman написав:Тимчасово перенесено зупинку для тролейбусів 6, 16, 18 Поділитися 18.10.2019 Зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів 6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50м вперед (на вул. Мала Житомирська) для вашої безпеки.
Поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної забудови.