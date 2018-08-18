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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2086208720882089>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:36

  investorkiev написав:[
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.


че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом![/quote]
Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.[/quote]

Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!

Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были![/quote]

Просьба повторить. Что-бы было смешно. Люблю такие истории. :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 20 жов, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:37

  airmax78 написав:
  UA написав:[
При таких ценах Эврики, центр должен стоить от 4500 у.е метр.

Давно об этом пишу. Ситуация совершенно бредовая. Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.

Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:55

Всем привет. Как там цены в Киеве на недвигу, радуют? Народ верит в светлое будущее? ))
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 18:01

  reus написав:Всем привет. Как там цены в Киеве на недвигу, радуют? Народ верит в светлое будущее? ))

зелене майбутнє. як плитка в моєму цоколі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 18:02

Поліцією з містом розпочато демонтаж незаконної забудови

Тимчасово перенесено зупинку для тролейбусів 6, 16, 18
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18.10.2019
Зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів 6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50м вперед (на вул. Мала Житомирська) для вашої безпеки.

Поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної забудови.

https://kpt.kyiv.ua/news/details/11469-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2-6-16-18/

а ведь можуть якщо хочуть!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 18:08

  flyman написав:
  investorkiev написав:все кто купил в 2015-2017: МОЛОДЦЫ!

хто злив у 2019-2020 молодець в квадраті.
Думаю, може то цоколь продати на піку?
І взяти якусь мансарду.

якусь мансарду вже знесли. мансарда имхо більш стрьомна ніж цоколь - його знесуть в останню чергу.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 18:42

  flyman написав:Тимчасово перенесено зупинку для тролейбусів 6, 16, 18
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18.10.2019
Зупинку «Майдан Незалежності» для тролейбусів 6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50м вперед (на вул. Мала Житомирська) для вашої безпеки.

Поліцією спільно з містом розпочато демонтаж незаконної забудови.

https://kpt.kyiv.ua/news/details/11469-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B2-6-16-18/

а ведь можуть якщо хочуть!

Власть удержалась на последнем рубеже. Слава Богу. Еще бы чуть-чуть и последствия были бы необратимыми.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:закінчився 2 річний депо.
за 2роки отримав +30% у гриші і ще +8% курсова різниця.
ітого +38% у валюті.
хтось казав, що із нерухомістю не можна порівнювати.
цікаво, хто у 2017 вклався в новобуд і продав у 2019.
яка дохідність?
100%

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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Че за ***?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Зображення
Че за ***?
Листья жгут.

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