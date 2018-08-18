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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2086208720882089

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?
Vlad442
 
Повідомлень: 5680
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 878 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:08

Продублирую сюда ответ на вопрос в личку.

Не задавался этим вопросом. Какая разница, куда движется рынок, главное чтобы была прибыль.
Сейчас рынок приходит в равновесие. Время, когда купил "шо попало" и заработал (кинул семя и оно гарантированно проросло), прошло.
Если есть время и желание, все востребованные объекты нужно выставлять на продажу по завышенной цене (показы в качестве общественной нагрузки на арендаторах) и одновременно кружить, чтобы выхватить что-то недооцененное на вторичке. Как я сделал. Сейчас время, когда людям ситуативно могут быть нужны деньги, а в отсутствии ипотеки людей с деньгами, особенно в не самых популярных сегментах, мало.
Vlad442
 
Повідомлень: 5680
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 878 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:25

  Vlad442 написав:
  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?

Жители Тетрисов, РТ, ЦП и т.п. читают и громко смеются.
airmax78
 
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  #<1 ... 2086208720882089
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