Додано: Нед 20 жов, 2019 21:56

hume написав: Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине. Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.Средний сегмент. С "центра" () в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.Кто будет переплачивать за центр?