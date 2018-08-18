Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте. Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг. Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену. Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют. Кто будет переплачивать за центр?
Не задавался этим вопросом. Какая разница, куда движется рынок, главное чтобы была прибыль. Сейчас рынок приходит в равновесие. Время, когда купил "шо попало" и заработал (кинул семя и оно гарантированно проросло), прошло. Если есть время и желание, все востребованные объекты нужно выставлять на продажу по завышенной цене (показы в качестве общественной нагрузки на арендаторах) и одновременно кружить, чтобы выхватить что-то недооцененное на вторичке. Как я сделал. Сейчас время, когда людям ситуативно могут быть нужны деньги, а в отсутствии ипотеки людей с деньгами, особенно в не самых популярных сегментах, мало.
hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте. Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг. Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену. Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют. Кто будет переплачивать за центр?
Жители Тетрисов, РТ, ЦП и т.п. читают и громко смеются.
hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
Проблема ментальная, временная. В 2007, сегментации жилья просто не было, цена между "взрослым" новостроем и хрущиком с потолком 2,5, колебалась очень незначительно.
И еще, заметила такую особенность, вернее "жлобство". Подружка покупает однушки под сдачу, основной критерий - "дэшэво", но шоб с рэмонтом и сразу сдать. Клацает на калькуляторе, показывая какие то проценты... В итоге - жесткий неликвид, последние, первые этажи, захолустные хрущи... Ни одного объекта с автономкой! Вроде, умная тетка, но не понимает...
Ихмо - все, что есть с вопросами (место не айс, соседи и пр.) надо продавать и искать в центре, пусть даже площадь будет, в 2 раза меньше.
ps: Кинг, УА, спасибо, - перестала мечтать о сетевых арендаторах
vhata написав: однушки под сдачу, основной критерий - "дэшэво", но шоб с рэмонтом и сразу сдать. Клацает на калькуляторе, показывая какие то проценты... В итоге - жесткий неликвид, последние, первые этажи, захолустные хрущи... Ни одного объекта с автономкой! Вроде, умная тетка, но не понимает...
такой вариант вполне имеет право на жизнь, почитайте ветку за 2014 год, форумчанин скупал неликвид (типа угловая на 5-м этаже), обновлял ремонт для вечной аренды. Расчет на денежный поток от обьекта, без учета снижения стоимости актива. Увы, обьекты были в Горловке.