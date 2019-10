Додано: Пон 21 жов, 2019 06:23

airmax78 написав: Могут же, когда припечет: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019101 ... a-majdani/

Молодцы, делают, как я писал: с максимальной публичностью. Могут же, когда припечет:Молодцы, делают, как я писал: с максимальной публичностью.

ще має бути публічна порка всіх, что до того причетний:

хто давав дозволи, хто робив надбудову, власниці, смотрящим...

щоб комусь так вчинити не хотілось, бо буде дуже больно. ще має бути публічна порка всіх, что до того причетний:хто давав дозволи, хто робив надбудову, власниці, смотрящим...щоб комусь так вчинити не хотілось, бо буде дуже больно.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/