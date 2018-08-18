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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20872088208920902091>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:08

Продублирую сюда ответ на вопрос в личку.

Не задавался этим вопросом. Какая разница, куда движется рынок, главное чтобы была прибыль.
Сейчас рынок приходит в равновесие. Время, когда купил "шо попало" и заработал (кинул семя и оно гарантированно проросло), прошло.
Если есть время и желание, все востребованные объекты нужно выставлять на продажу по завышенной цене (показы в качестве общественной нагрузки на арендаторах) и одновременно кружить, чтобы выхватить что-то недооцененное на вторичке. Как я сделал. Сейчас время, когда людям ситуативно могут быть нужны деньги, а в отсутствии ипотеки людей с деньгами, особенно в не самых популярных сегментах, мало.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:25

  Vlad442 написав:
  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?

Жители Тетрисов, РТ, ЦП и т.п. читают и громко смеются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 23:24

  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
Проблема ментальная, временная. В 2007, сегментации жилья просто не было, цена между "взрослым" новостроем и хрущиком с потолком 2,5, колебалась очень незначительно.

И еще, заметила такую особенность, вернее "жлобство". Подружка покупает однушки под сдачу, основной критерий - "дэшэво", но шоб с рэмонтом и сразу сдать. Клацает на калькуляторе, показывая какие то проценты... В итоге - жесткий неликвид, последние, первые этажи, захолустные хрущи... Ни одного объекта с автономкой! Вроде, умная тетка, но не понимает...

Ихмо - все, что есть с вопросами (место не айс, соседи и пр.) надо продавать и искать в центре, пусть даже площадь будет, в 2 раза меньше.

ps: Кинг, УА, спасибо, - перестала мечтать о сетевых арендаторах :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 00:53

  vhata написав: однушки под сдачу, основной критерий - "дэшэво", но шоб с рэмонтом и сразу сдать. Клацает на калькуляторе, показывая какие то проценты... В итоге - жесткий неликвид, последние, первые этажи, захолустные хрущи... Ни одного объекта с автономкой! Вроде, умная тетка, но не понимает...
такой вариант вполне имеет право на жизнь, почитайте ветку за 2014 год, форумчанин скупал неликвид (типа угловая на 5-м этаже), обновлял ремонт для вечной аренды. Расчет на денежный поток от обьекта, без учета снижения стоимости актива. Увы, обьекты были в Горловке.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 05:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Могут же, когда припечет: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019101 ... a-majdani/
Молодцы, делают, как я писал: с максимальной публичностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:23

  airmax78 написав:Могут же, когда припечет: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019101 ... a-majdani/
Молодцы, делают, как я писал: с максимальной публичностью.

ще має бути публічна порка всіх, что до того причетний:
хто давав дозволи, хто робив надбудову, власниці, смотрящим...
щоб комусь так вчинити не хотілось, бо буде дуже больно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:53

  flyman написав:
  airmax78 написав:Могут же, когда припечет: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019101 ... a-majdani/
Молодцы, делают, как я писал: с максимальной публичностью.

ще має бути публічна порка всіх, что до того причетний:
хто давав дозволи, хто робив надбудову, власниці, смотрящим...
щоб комусь так вчинити не хотілось, бо буде дуже больно.


Главная проблема заключается в том что нет нормальных законных механизмов как с этим боротся. Здесь исключительный случай. Новый помощник Кличка это все хорошо описал. Если через ДАБИ - надо долго судится.

Забудову на вулиці Софіївській демонтують по лінії безпеки. Було знайдено шлях - через рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Працює відповідна служба.

При цьому уся вертикаль нагляду за додержанням законів у сфері будівництва виявилася прогнозовано неспроможною реагувати на виклик. Забудовники так спотворили законодавства, що з цього боку їм практично немає загрози, що б вони не творили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай вітаю, Ти красавчик. Головне діяти а не жувати соплі.
Багатші люди - багатша країна. Багатша країна - Щасливіші люди!

Не взбумай витрати на ремонт.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:14

  vhata написав:И еще, заметила такую особенность, вернее "жлобство". Подружка покупает однушки под сдачу, основной критерий - "дэшэво", но шоб с рэмонтом и сразу сдать. Клацает на калькуляторе, показывая какие то проценты... В итоге - жесткий неликвид, последние, первые этажи, захолустные хрущи... Ни одного объекта с автономкой! Вроде, умная тетка, но не понимает...

Вполне может быть, что ее вложения окупились к тому времени, как в новострое в центре только окупился (и подизносился) ремонт.
Она пошла против тренда - покупать неликвид, который для себя не берут, дешево. Арендаторам все равно - временное жилье. Покупать с ремонтом - старый ремонт продается в полцены, тоже профит. Нет расходов, нет простоев, нет такого износа как на свежем ремонте с нуля.
И когда она будет продавать, не факт, что этот дешевый неликвид не уйдет быстрей. В отсутствии ипотеки чем дешевле, тем больше спрос.
Vlad442
 
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