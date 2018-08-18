Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года. ... На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести
Больше всего вырос эконом, поэтому, если взять не среднюю цену, а средневзвешенную по квартирам, то рост будет чуть больше, потому что эконома больше.
zzzzzz написав: Главная проблема заключается в том что нет нормальных законных механизмов как с этим боротся. Здесь исключительный случай. Новый помощник Кличка это все хорошо описал. Если через ДАБИ - надо долго судится.
Забудову на вулиці Софіївській демонтують по лінії безпеки. Було знайдено шлях - через рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Працює відповідна служба.
При цьому уся вертикаль нагляду за додержанням законів у сфері будівництва виявилася прогнозовано неспроможною реагувати на виклик. Забудовники так спотворили законодавства, що з цього боку їм практично немає загрози, що б вони не творили.
Я так понимаю, разрешение было. И просто взять и снести нельзя. Нашли обходной путь. Так что ребятушки, власти пошли обманным путем против честного гражданина В результате окажется, что и с даби взять нечего. Потому что там не дураки сидят, и все по закону сделано
В Дейчляндии все харашо. Мне в кажеся в Кийови всегда так было когда горели торфяники. Вобще Кийов не пригден для жизни. Понимаешь это пожив в нормальнй стране.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года. ... На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести
Больше всего вырос эконом, поэтому, если взять не среднюю цену, а средневзвешенную по квартирам, то рост будет чуть больше, потому что эконома больше.
А я уже давно говорю: эконом- это наша новая нефть!
Не раздувайте панику! Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!
asti написав:Не раздувайте панику! Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!
Если палят листья и бурьян - то это не люди. Это существа другого вида.
Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года. ...
Больше всего вырос эконом, поэтому, если взять не среднюю цену, а средневзвешенную по квартирам, то рост будет чуть больше, потому что эконома больше.
Цена в долларах выросла на 15%, если учесть, что гривна за это же время укрепилась к доллару на 12%, то в гривне роста почти нет... ЗЫ: когда это у нас 14 год успел стать докризисным?!
asti написав:Не раздувайте панику! Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!
Кто-нибудь в живую видел "люди палят листья", или просто потрындеть? Какой объем надо спалить листьев, чтобы затянуло такие пространства?