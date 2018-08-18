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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2088208920902091>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:20

Один из ускорителей ракеты?

https://news.finance.ua/ru/news/-/45816 ... nyj-uroven

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года.
...
На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести

Больше всего вырос эконом, поэтому, если взять не среднюю цену, а средневзвешенную по квартирам, то рост будет чуть больше, потому что эконома больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:38

  zzzzzz написав:
Главная проблема заключается в том что нет нормальных законных механизмов как с этим боротся. Здесь исключительный случай. Новый помощник Кличка это все хорошо описал. Если через ДАБИ - надо долго судится.

Забудову на вулиці Софіївській демонтують по лінії безпеки. Було знайдено шлях - через рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Працює відповідна служба.

При цьому уся вертикаль нагляду за додержанням законів у сфері будівництва виявилася прогнозовано неспроможною реагувати на виклик. Забудовники так спотворили законодавства, що з цього боку їм практично немає загрози, що б вони не творили.


Я так понимаю, разрешение было. И просто взять и снести нельзя. Нашли обходной путь.
Так что ребятушки, власти пошли обманным путем против честного гражданина :mrgreen:
В результате окажется, что и с даби взять нечего. Потому что там не дураки сидят, и все по закону сделано :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:40

  airmax78 написав:Зображення
Че за ***?


В Дейчляндии все харашо.
Мне в кажеся в Кийови всегда так было когда горели торфяники.
Вобще Кийов не пригден для жизни. Понимаешь это пожив в нормальнй стране.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:43

  Vlad442 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/458161/tseny-na-pervichnom-rynke-zhilya-v-kieve-prevysili-dokrizisnyj-uroven

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года.
...
На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести

Больше всего вырос эконом, поэтому, если взять не среднюю цену, а средневзвешенную по квартирам, то рост будет чуть больше, потому что эконома больше.


А я уже давно говорю: эконом- это наша новая нефть!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:48

Зображення

Да уж отличились.
В Киеве 746
Больше только в Китае 1042 и Нью-Йорке 1513
Это концентрация угарного газа СО в единицах на миллиард
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:00

Не раздувайте панику!
Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:01

  investorkiev написав:А я уже давно говорю: эконом- это наша новая нефть!

Высокотоксичное ракетное топливо.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:03

  asti написав:Не раздувайте панику!
Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!

Если палят листья и бурьян - то это не люди. Это существа другого вида.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:08

  Vlad442 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/458161/tseny-na-pervichnom-rynke-zhilya-v-kieve-prevysili-dokrizisnyj-uroven

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года.
...

Больше всего вырос эконом, поэтому, если взять не среднюю цену, а средневзвешенную по квартирам, то рост будет чуть больше, потому что эконома больше.
Цена в долларах выросла на 15%, если учесть, что гривна за это же время укрепилась к доллару на 12%, то в гривне роста почти нет...
ЗЫ: когда это у нас 14 год успел стать докризисным?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:08

  asti написав:Не раздувайте панику!
Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!


Кто-нибудь в живую видел "люди палят листья", или просто потрындеть? Какой объем надо спалить листьев, чтобы затянуло такие пространства?
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