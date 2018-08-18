asti
Ну во первых не СО2 а СО
Ну а во вторых концентрация увеличивается ночью, днем рассеивается. Думаю тут дело в атмосферной инверсии.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:15
asti
Ну во первых не СО2 а СО
Ну а во вторых концентрация увеличивается ночью, днем рассеивается. Думаю тут дело в атмосферной инверсии.
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
судя по направлению ветра, слабо сносит на север, ветер слабый. Откуда эта жуть взялась, ума не приложу. Еще сутки минимум продержится. Очиститель воздуха наше ффсе
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:23
По всем селам , пгт и городам вечерами жгут листья и сухую траву
А безветренная и сухая теплая погода в течении 2 недель этому существенно помогла
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:33
Дело не в безветрии, а в инверсии. Угарный газ легче воздуха, но при инверсии он не поднимается вверх в атмосферу а скапливается в приземном слое.
Вот так выглядит температурная инверсия.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 21 жов, 2019 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:34
Надо скорее отобрать у этих де6илов землю и переселить к Трибеке в круши. Пусть урбанизируются, папуасы.
P.S. У всего этого будет продолжение: кислотные дожди.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 жов, 2019 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:34
Заедьте в любое село на выходных часиков в 6 вечера, и то что сейчас в Киеве Вам покажется альпийской свежестью
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:38
вот - вот!
лендлорды эконом сегмента с нетерпением ждут обезземеленных крестьян!!!
|