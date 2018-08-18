RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2088208920902091

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:15

asti

Ну во первых не СО2 а СО :D

Ну а во вторых концентрация увеличивается ночью, днем рассеивается. Думаю тут дело в атмосферной инверсии.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35764
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3478 раз.
Подякували: 7632 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

судя по направлению ветра, слабо сносит на север, ветер слабый. Откуда эта жуть взялась, ума не приложу. Еще сутки минимум продержится. Очиститель воздуха наше ффсе
sequence
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 29.12.15
Подякував: 345 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:23

По всем селам , пгт и городам вечерами жгут листья и сухую траву
А безветренная и сухая теплая погода в течении 2 недель этому существенно помогла
Xenon
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:33

  Xenon написав:По всем селам , пгт и городам вечерами жгут листья и сухую траву
А безветренная и сухая теплая погода в течении 2 недель этому существенно помогла

Дело не в безветрии, а в инверсии. Угарный газ легче воздуха, но при инверсии он не поднимается вверх в атмосферу а скапливается в приземном слое.

Вот так выглядит температурная инверсия.

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 21 жов, 2019 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35764
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3478 раз.
Подякували: 7632 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:34

  Xenon написав:По всем селам , пгт и городам вечерами жгут листья и сухую траву
А безветренная и сухая теплая погода в течении 2 недель этому существенно помогла

Надо скорее отобрать у этих де6илов землю и переселить к Трибеке в круши. Пусть урбанизируются, папуасы.
P.S. У всего этого будет продолжение: кислотные дожди.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 жов, 2019 09:34, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 32157
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:34

  vano80 написав:
  asti написав:Не раздувайте панику!
Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!


Кто-нибудь в живую видел "люди палят листья", или просто потрындеть? Какой объем надо спалить листьев, чтобы затянуло такие пространства?

Заедьте в любое село на выходных часиков в 6 вечера, и то что сейчас в Киеве Вам покажется альпийской свежестью
Xenon
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:38

  airmax78 написав:
  Xenon написав:По всем селам , пгт и городам вечерами жгут листья и сухую траву
А безветренная и сухая теплая погода в течении 2 недель этому существенно помогла

Надо скорее отобрать у этих де6илов землю и переселить к Трибеке в круши. Пусть урбанизируются, папуасы.
P.S. У всего этого будет продолжение: кислотные дожди.


вот - вот!
лендлорды эконом сегмента с нетерпением ждут обезземеленных крестьян!!!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 06.03.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2088208920902091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, stm, vano80 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1665, 1666, 1667
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16667 2628846
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 20:37
rustaman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
9 8225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (572)
21.10.2019 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.