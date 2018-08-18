Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Не раздувайте панику! Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!
Кто-нибудь в живую видел "люди палят листья", или просто потрындеть? Какой объем надо спалить листьев, чтобы затянуло такие пространства?
Заедьте в любое село на выходных часиков в 6 вечера, и то что сейчас в Киеве Вам покажется альпийской свежестью
asti написав:Не раздувайте панику! Осень, люди палят листья и бурьян на огородах, кое где торфянники горят и, главное, несколько дней ветра почти не было - вот вам и уровень СО2! Подует ветерок и все встанет на свои места!
Кто-нибудь в живую видел "люди палят листья", или просто потрындеть? Какой объем надо спалить листьев, чтобы затянуло такие пространства?
Заедьте в любое село на выходных часиков в 6 вечера, и то что сейчас в Киеве Вам покажется альпийской свежестью
Я знаю как жгут листья и бадылля. Я спросил, видел ли кто вот прям вчера, как стоят столбы дыма над бортничами, лебедивкой, подгорцами, ирпенями и всем остальным?