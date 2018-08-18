Додано: Пон 21 жов, 2019 11:02

investorkiev

в Украине давно уже толкают людей к тому, что "Это твои проблемы и ничьи больше", каждый сам за себя. Условный "Прохожий" говорит: ты сам должен изучать разрешительную документацию на строительство, изучать есть ли разрешения на подключение коммуникаций. А власть имущие как бы не обязаны замечать незаконное строительство, не обязаны пресекать сбор денег на постройку жилья, которое уже считается незаконным

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s