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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Насчет Одесской киностудии - это отношение людей к своей истории.
В условной Чехии или Японии из этого места сделали бы музей или парк/сквер для прогулок, одну из достопримечательностей. Любой павильончик, допотопную камеру/гримерку отреставрировали бы и рассказывали, что на этом стуле своей гениальной ж**** сидел сам Курбас/Довженко/Абдулов, в этот рупор кричал,этот сценарий листал.

Одесса, как никто в Украине гордится своей самобытностью, а история города ведется с 179Х года, не густо в масштабах Украины.

Судя по реакции форумчан и рейдеров хотят тупо застроить. Чтож... Нечего сказать. Знакомая ситуация, как для Киева.
Предлагаю опрос: *застроить *отреставрировать *коммерц-недвига *хай гниет
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:15

  zzzzzz написав:vano80
Если даже и жгут но столб дыма уходит вверх то ничего страшного. А вот если столб дыма стелиться над землей, вот это очень плохо.


Это ясно. Мне не понятно, если так много вокруг жгут, то где бравые репортажи проФФессионалов-журналистов про это? Тема то горячая, давай, жги :mrgreen: набивай просмотры. Нет, какие-то вялые перепечатки друг у друга.
Торфяники горят под киевом? Ок, где видео, фото и все остальное?
Вот когда выгорело пару этажей на березняках - мы видели как огонь по не так давно построенному поднимается, а тут... Работнички, блин.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Очиститель воздуха наше ффсе

Это ж не пыль, как вас очиститель воздуха спасет от СО
  zzzzzz написав:Если даже и жгут но столб дыма уходит вверх то ничего страшного. А вот если столб дыма стелиться над землей, вот это очень плохо.

Наличие СО говорит о тлении
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Если появится хотя бы какое-то подобие ипотеки - цена в центре должна как минимум удвоиться практически сразу.

Удвоение цены за счёт кредитных денег -это зло вселенского масштаба. Заёмщик еще не выплатил ( то есть даже не заработал), а продавец уже гуляет на незаработанные деньги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44

investorkiev
Поэтому надо застроить, все, что плохо лежит свечками.
Фантастика, натаха заговорила о больницах, а не стояках или магучем совке.

PS: цитата о пироженных на самом деле фейк.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:44

  Faceless написав:
  sequence написав:Очиститель воздуха наше ффсе

Это ж не пыль, как вас очиститель воздуха спасет от СО
..

Легко. Приличные очистители оснащены ионизаторами. Озон окисляет СО до СО2. Что я не так пишу, товарищ нехимик?
Ах, да, забыл. Реакция эта называется "Каталитическое дожигание оксида углерода озоном". Применяется в невырезанных катализаторах автомобилей
Востаннє редагувалось sequence в Пон 21 жов, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:45

Шо вы хотите от Одессы которая отличный потенциал Аркадии просрала застроив бетонно-стекляным ЖИЛЬЕМ эконом класса с ценником шо на окраине Киева?
Там можно было нормальный ресорт запилить дополнив клубешниками и развлекаловом, но)))
Делать деньги в Одессе разучились, это факт.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:02

investorkiev
в Украине давно уже толкают людей к тому, что "Это твои проблемы и ничьи больше", каждый сам за себя. Условный "Прохожий" говорит: ты сам должен изучать разрешительную документацию на строительство, изучать есть ли разрешения на подключение коммуникаций. А власть имущие как бы не обязаны замечать незаконное строительство, не обязаны пресекать сбор денег на постройку жилья, которое уже считается незаконным
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту.
иначе нафуя такое государство нужно?

Эта проблема уже решается
в 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:10

  investorkiev написав:
  Oak написав:investorkiev
Поэтому надо застроить, все, что плохо лежит свечками.
Фантастика, натаха заговорила о больницах, а не стояках или магучем совке.

PS: цитата о пироженных на самом деле фейк.

да пофигу мне на цитаты о пироженых.
вы так и не поняли.
государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту.
иначе нафуя такое государство нужно?
ЗЫ вы когда нибудь были в какой нибудь детской больнице?ну хотя бы на экскурсии?


Для того, чтобы что-то тратить, надо что-то собрать. Так первым делом поднять паевые за стройки. Вторым налог на недвижку.
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