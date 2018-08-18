Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это ж не пыль, как вас очиститель воздуха спасет от СО ..
Легко. Приличные очистители оснащены ионизаторами. Озон окисляет СО до СО2. Что я не так пишу, товарищ нехимик? Ах, да, забыл. Реакция эта называется "Каталитическое дожигание оксида углерода озоном". Применяется в невырезанных катализаторах автомобилей
Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?
Oak написав:investorkiev Поэтому надо застроить, все, что плохо лежит свечками. Фантастика, натаха заговорила о больницах, а не стояках или магучем совке.
PS: цитата о пироженных на самом деле фейк.
да пофигу мне на цитаты о пироженых. вы так и не поняли. государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту. иначе нафуя такое государство нужно? ЗЫ вы когда нибудь были в какой нибудь детской больнице?ну хотя бы на экскурсии?
Для того, чтобы что-то тратить, надо что-то собрать. Так первым делом поднять паевые за стройки. Вторым налог на недвижку.
а вот согласен!! поскольку мы на финансовом форуме, да еще и о недвижимости, как считаете, сколько налогов должны уплатить владельцы домов на фото? (дом Ахметова под Киевом)
... то коли та ракета? - наступної осені?(якщо тверезо дивитись на всі навколишні фактори)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vano80 написав: Фи как неоригинально. "покаахметовнесидит".
так а к чему оригинальность? за каждым домом на фото - миллиарды сп@женных денег из бюджета, куда уже заплатили владельцы однушек на окраине, ФОПы, все кто покупает в наших магазинах продукты и бензин на заправках.
Берешь любого такого владельца за жабры - и детская больница в Виннице/Полтаве/Ровно считай построена.
Но нет - мы будем любить г@вно и страдать. (с)Хьюм
Faceless написав:.. ..Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме «Технология неорганических веществ», Назаров, Валерий Александрович ВЫВОДЫ
1. Объемное окисление оксида углерода (II) кислородом и даже более сильным окислителем озоном протекает очень медленно из-за кинетической затрудненности данной реакции и высокой прочности связи в молекуле СО (1069 кДж/моль). Более эффективным окислителем является озон, т.к. прочность связи О-О в молекуле озона (142 кДж/моль) значительно ниже, чем в молекуле кислорода (494 кДж/моль).
2. Степень конверсии СО при окислении кислородом воздуха при оптимальных температурах не превышает 50%, а при окислении озоном 85% в диапазоне температур характерных для выхлопных газов автомобиля.
3. Медьоксидные катализаторы обладают высокой каталитической активностью в реакции окисления оксида углерода (II) озоном. Их каталитическая активность достигает 95-100% и существенно выше, чем для композитных катализаторов на основе оксидов хрома (III), марганца (IV), цинка (II), железа (III) и др. В идентичных условиях каталитическая активность железохромового катализатора не превышает 60% по степени конверсии СО в реакции с озоном.
4. Интермедиатами в реакции каталитического окисления СО озоном по данным ИК-спектроскопии являются карбонильные соединения металлов. На примере палладиевого катализатора и медьоксидного катализатора было доказано образование связи М-СО и терминальное положение карбонильной группы (vco = 2080-2120 см"1).
5. По данным электронной микроскопии было установлено, что каталитическая активность металлооксидных катализаторов при прочих равных условиях определяется дисперсностью частиц оксида металла, которая зависит от условий синтеза каталитически активных систем. На основе полученных данных предложена новая технология получения высокоактивного медьоксидного катализатора окисления СО озоном (МК), который проявляет максимальную активность на поверхности синтетического цеолита и обеспечивает практически 100%-ную конверсию СО до СО2 при окислении озоном.
6. Испытания модифицированного медьоксидного катализатора на макетной установке показали его высокую эффективность при дожигании СО в выхлопных газах бензинового двигателя, обеспечивающую связывание СО на 95-97%.
Востаннє редагувалось sequence в Пон 21 жов, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:Эта проблема уже решается в 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё.
Когда иностранцы едут из Борисполя в Киев через ПОХ, думают, что эта страна жутко перенаселена. Иначе нафига такое строить?