Додано: Пон 21 жов, 2019 11:41

Faceless написав: ..

..Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована? ....Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?

идея в авто та же - катализатор. И схема та же. У меня стоит Дайкин 70, в инструкции, что не под рукой, описан механизм, перечень устраняемой гадости (в т.ч. СО) и ссылки на лабораторные исследования.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИпо теме «Технология неорганических веществ», Назаров, Валерий АлександровичВЫВОДЫ1. Объемное окисление оксида углерода (II) кислородом и даже более сильным окислителем озоном протекает очень медленно из-за кинетической затрудненности данной реакции и высокой прочности связи в молекуле СО (1069 кДж/моль). Более эффективным окислителем является озон, т.к. прочность связи О-О в молекуле озона (142 кДж/моль) значительно ниже, чем в молекуле кислорода (494 кДж/моль).2. Степень конверсии СО при окислении кислородом воздуха при оптимальных температурах не превышает 50%, а при окислении озоном 85% в диапазоне температур характерных для выхлопных газов автомобиля.3. Медьоксидные катализаторы обладают высокой каталитической активностью в реакции окисления оксида углерода (II) озоном. Их каталитическая активность достигает 95-100% и существенно выше, чем для композитных катализаторов на основе оксидов хрома (III), марганца (IV), цинка (II), железа (III) и др. В идентичных условиях каталитическая активность железохромового катализатора не превышает 60% по степени конверсии СО в реакции с озоном.4. Интермедиатами в реакции каталитического окисления СО озоном по данным ИК-спектроскопии являются карбонильные соединения металлов. На примере палладиевого катализатора и медьоксидного катализатора было доказано образование связи М-СО и терминальное положение карбонильной группы (vco = 2080-2120 см"1).5. По данным электронной микроскопии было установлено, что каталитическая активность металлооксидных катализаторов при прочих равных условиях определяется дисперсностью частиц оксида металла, которая зависит от условий синтеза каталитически активных систем. На основе полученных данных предложена новая технология получения высокоактивного медьоксидного катализатора окисления СО озоном (МК), который проявляет максимальную активность на поверхности синтетического цеолита и обеспечивает практически 100%-ную конверсию СО до СО2 при окислении озоном.6. Испытания модифицированного медьоксидного катализатора на макетной установке показали его высокую эффективность при дожигании СО в выхлопных газах бензинового двигателя, обеспечивающую связывание СО на 95-97%.