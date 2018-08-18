RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20912092209320942095>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Faceless написав:
  sequence написав:Очиститель воздуха наше ффсе

Это ж не пыль, как вас очиститель воздуха спасет от СО
..

Легко. Приличные очистители оснащены ионизаторами. Озон окисляет СО до СО2. Что я не так пишу, товарищ нехимик?
Ах, да, забыл. Реакция эта называется "Каталитическое дожигание оксида углерода озоном". Применяется в невырезанных катализаторах автомобилей


Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25796
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6053 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:20

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
  Oak написав:investorkiev
Поэтому надо застроить, все, что плохо лежит свечками.
Фантастика, натаха заговорила о больницах, а не стояках или магучем совке.

PS: цитата о пироженных на самом деле фейк.

да пофигу мне на цитаты о пироженых.
вы так и не поняли.
государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту.
иначе нафуя такое государство нужно?
ЗЫ вы когда нибудь были в какой нибудь детской больнице?ну хотя бы на экскурсии?


Для того, чтобы что-то тратить, надо что-то собрать. Так первым делом поднять паевые за стройки. Вторым налог на недвижку.


а вот согласен!!
поскольку мы на финансовом форуме, да еще и о недвижимости, как считаете, сколько налогов должны уплатить владельцы домов на фото?
(дом Ахметова под Киевом)
Зображення

(дом свинарчука-гладковского под Киевом)
Зображення

(дом Порошенко под Киевом)
Зображення

(дом Косюка под Киевом)
Зображення
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... то коли та ракета?
- наступної осені?(якщо тверезо дивитись на всі навколишні фактори)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7089
З нами з: 19.10.15
Подякував: 473 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:27

  investorkiev написав:а вот согласен!!
поскольку мы на финансовом форуме, да еще и о недвижимости, как считаете, сколько налогов должны уплатить владельцы домов на фото?
(дом Ахметова под Киевом)
Зображення

(дом свинарчука-гладковского под Киевом)
Зображення

(дом Порошенко под Киевом)
Зображення

(дом Косюка под Киевом)
Зображення


Фи как неоригинально. "покаахметовнесидит". Ты же хочешь, чтобы закон один для всех? Ахметов то заплатит, а вот заплатишь лы ты за свой стояк?
vano80
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:31

  vano80 написав:
Фи как неоригинально. "покаахметовнесидит".


так а к чему оригинальность?
за каждым домом на фото - миллиарды сп@женных денег из бюджета, куда уже заплатили владельцы однушек на окраине, ФОПы, все кто покупает в наших магазинах продукты и бензин на заправках.

Берешь любого такого владельца за жабры - и детская больница в Виннице/Полтаве/Ровно считай построена.

Но нет - мы будем любить г@вно и страдать. (с)Хьюм
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:41

  Faceless написав:..
..Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?

идея в авто та же - катализатор. И схема та же. У меня стоит Дайкин 70, в инструкции, что не под рукой, описан механизм, перечень устраняемой гадости (в т.ч. СО) и ссылки на лабораторные исследования.
https://daikin-ukraine.com/prodazha/och ... n-mc70lvm/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме «Технология неорганических веществ», Назаров, Валерий Александрович
ВЫВОДЫ

1. Объемное окисление оксида углерода (II) кислородом и даже более сильным окислителем озоном протекает очень медленно из-за кинетической затрудненности данной реакции и высокой прочности связи в молекуле СО (1069 кДж/моль). Более эффективным окислителем является озон, т.к. прочность связи О-О в молекуле озона (142 кДж/моль) значительно ниже, чем в молекуле кислорода (494 кДж/моль).

2. Степень конверсии СО при окислении кислородом воздуха при оптимальных температурах не превышает 50%, а при окислении озоном 85% в диапазоне температур характерных для выхлопных газов автомобиля.

3. Медьоксидные катализаторы обладают высокой каталитической активностью в реакции окисления оксида углерода (II) озоном. Их каталитическая активность достигает 95-100% и существенно выше, чем для композитных катализаторов на основе оксидов хрома (III), марганца (IV), цинка (II), железа (III) и др. В идентичных условиях каталитическая активность железохромового катализатора не превышает 60% по степени конверсии СО в реакции с озоном.

4. Интермедиатами в реакции каталитического окисления СО озоном по данным ИК-спектроскопии являются карбонильные соединения металлов. На примере палладиевого катализатора и медьоксидного катализатора было доказано образование связи М-СО и терминальное положение карбонильной группы (vco = 2080-2120 см"1).

5. По данным электронной микроскопии было установлено, что каталитическая активность металлооксидных катализаторов при прочих равных условиях определяется дисперсностью частиц оксида металла, которая зависит от условий синтеза каталитически активных систем. На основе полученных данных предложена новая технология получения высокоактивного медьоксидного катализатора окисления СО озоном (МК), который проявляет максимальную активность на поверхности синтетического цеолита и обеспечивает практически 100%-ную конверсию СО до СО2 при окислении озоном.

6. Испытания модифицированного медьоксидного катализатора на макетной установке показали его высокую эффективность при дожигании СО в выхлопных газах бензинового двигателя, обеспечивающую связывание СО на 95-97%.
Востаннє редагувалось sequence в Пон 21 жов, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 29.12.15
Подякував: 346 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Берешь любого такого владельца за жабры - и детская больница в Виннице/Полтаве/Ровно считай построена.

Ты ж понимаешь что твои стояки в крушах в глазах обывателя ничем не отличаются от "домов Ахметова"? Это игры с огнем на пороховой бочке.
Santehnik
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.05.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:46

  Serg-ik написав:Эта проблема уже решается
в 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё.

Когда иностранцы едут из Борисполя в Киев через ПОХ, думают, что эта страна жутко перенаселена. Иначе нафига такое строить?
UA
 
Повідомлень: 4611
З нами з: 19.07.08
Подякував: 534 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:сколько налогов должны уплатить владельцы домов на фото?

ВФЯ в своё время уже ответил на этот вопрос:
https://youtu.be/1ZxCGr-kLc4?t=105
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9734
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:49

  Faceless написав:
  sequence написав:Очиститель воздуха наше ффсе

Это ж не пыль, как вас очиститель воздуха спасет от СО
  zzzzzz написав:Если даже и жгут но столб дыма уходит вверх то ничего страшного. А вот если столб дыма стелиться над землей, вот это очень плохо.

Наличие СО говорит о тлении


от СО не спасет, но уберет тяжелые частицы дыма которые собственно и воняют. СО без запаха. я купил парочку фильтров от сяоми, неплохо с таким справляются.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1974 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20912092209320942095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1665, 1666, 1667
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16667 2628985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 20:37
rustaman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
9 8230
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77694)
21.10.2019 13:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.