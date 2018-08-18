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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2092209320942095>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:за каждым домом на фото - миллиарды сп@женных денег из бюджета,

Смотрите позитивнее. Эти дворцы могут 200-300 лет простоять ( надеюсь, проекты, строители, исполнение-всё было на высшем уровне) и у нас будут свои объекты для туристического паломничества. Но это лет через 200-300...
а может Зе!прокуратура отожмёт у Косюка его домишко и там будет Офис Президента творить новую историю. А то и вовсе лучше будет: Косюк сам отдаст всё под офис президента
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:52

  Santehnik написав:Ты ж понимаешь что твои стояки в крушах в глазах обывателя ничем не отличаются от "домов Ахметова"? Это игры с огнем на пороховой бочке.

Она этого не понимает.
Наследники удачливых приватизаторов 90-х годов не понимают.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:53

На Рыбальском тесно и не скучно
Служба безпеки України викрила замовників незаконного відчуження земельних ділянок та нерухомості, яке здійснювалось рейдерськими угрупованнями.

Фігуранти справи, зокрема, заволоділи на Рибальському острові у Києві майже 2 гектарами земельних ділянок вартістю 86 мільйонів гривень.
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... UCQsW.dpbs

Жаль, не пишут кто рейдернул и в чьих интересах. Изменит ли планы застройки жильём? Или выяснится, что рейдернули под садик, школу и станцию метро?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:54

  sequence написав:
  Faceless написав:..
..Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?

идея в авто та же - катализатор. И схема та же. У меня стоит Дайкин 70, в инструкции, что не под рукой, описан механизм, перечень устраняемой гадости (в т.ч. СО) и ссылки на лабораторные исследования.
https://daikin-ukraine.com/prodazha/och ... n-mc70lvm/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме «Технология неорганических веществ», Назаров, Валерий Александрович
ВЫВОДЫ

1. Объемное окисление оксида углерода (II) кислородом и даже более сильным окислителем озоном протекает очень медленно из-за кинетической затрудненности данной реакции и высокой прочности связи в молекуле СО (1069 кДж/моль). Более эффективным окислителем является озон, т.к. прочность связи О-О в молекуле озона (142 кДж/моль) значительно ниже, чем в молекуле кислорода (494 кДж/моль).

2. Степень конверсии СО при окислении кислородом воздуха при оптимальных температурах не превышает 50%, а при окислении озоном 85% в диапазоне температур характерных для выхлопных газов автомобиля.

3. Медьоксидные катализаторы обладают высокой каталитической активностью в реакции окисления оксида углерода (II) озоном. Их каталитическая активность достигает 95-100% и существенно выше, чем для композитных катализаторов на основе оксидов хрома (III), марганца (IV), цинка (II), железа (III) и др. В идентичных условиях каталитическая активность железохромового катализатора не превышает 60% по степени конверсии СО в реакции с озоном.

4. Интермедиатами в реакции каталитического окисления СО озоном по данным ИК-спектроскопии являются карбонильные соединения металлов. На примере палладиевого катализатора и медьоксидного катализатора было доказано образование связи М-СО и терминальное положение карбонильной группы (vco = 2080-2120 см"1).

5. По данным электронной микроскопии было установлено, что каталитическая активность металлооксидных катализаторов при прочих равных условиях определяется дисперсностью частиц оксида металла, которая зависит от условий синтеза каталитически активных систем. На основе полученных данных предложена новая технология получения высокоактивного медьоксидного катализатора окисления СО озоном (МК), который проявляет максимальную активность на поверхности синтетического цеолита и обеспечивает практически 100%-ную конверсию СО до СО2 при окислении озоном.

6. Испытания модифицированного медьоксидного катализатора на макетной установке показали его высокую эффективность при дожигании СО в выхлопных газах бензинового двигателя, обеспечивающую связывание СО на 95-97%.

Спасибо за экскурс, но позволю себе добавить: указанная модель не имеет озонатора, и в плане нейтрализации СО, из его же спецификаций: https://proficlimate.com.ua/upload/shop_1/6/1/9/item_6198/Daikin-MC70LVM-catalog.pdf
The unit is unable to decompose all harmful substances such as
carbon monoxide found in cigarette smoke.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:55

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
Фи как неоригинально. "покаахметовнесидит".


так а к чему оригинальность?
за каждым домом на фото - миллиарды сп@женных денег из бюджета, куда уже заплатили владельцы однушек на окраине, ФОПы, все кто покупает в наших магазинах продукты и бензин на заправках.

Берешь любого такого владельца за жабры - и детская больница в Виннице/Полтаве/Ровно считай построена.

Но нет - мы будем любить г@вно и страдать. (с)Хьюм


За жабры даже на майдане взять не смогли. Придумали про безопасность.
Ты же не настолько глуп, и понимаешь, что просто "взять и поделить" невозможно. Иначе ТЫ будешь в этих же первых рядах на "поделение".
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:59

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
  vano80 написав:
Фи как неоригинально. "покаахметовнесидит".


так а к чему оригинальность?
за каждым домом на фото - миллиарды сп@женных денег из бюджета, куда уже заплатили владельцы однушек на окраине, ФОПы, все кто покупает в наших магазинах продукты и бензин на заправках.

Берешь любого такого владельца за жабры - и детская больница в Виннице/Полтаве/Ровно считай построена.

Но нет - мы будем любить г@вно и страдать. (с)Хьюм


За жабры даже на майдане взять не смогли. Придумали про безопасность.
Ты же не настолько глуп, и понимаешь, что просто "взять и поделить" невозможно. Иначе ТЫ будешь в этих же первых рядах на "поделение".


че то не помню момент, когда мы перешли на "ТЫ".

Если у нас олигархическое государство, то нахуа оно нужно пересичному? Можешь ответить на этот полуфилософский вопрос?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:59

  Faceless написав:..
Спасибо за экскурс, но позволю себе добавить: указанная модель не имеет озонатора, и в плане нейтрализации СО, из его же спецификаций: ..

тем не менее, в процессе работы образуется озон, его присутствие чувствительно в помещении. Безусловно, он не справляется полностью с угарным газом (как вы уже поняли, его вообще сложно разложить/окислить), но ночью дышать легко, а пользуюсь им год, только чищу и фильтр раз поменял
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:06

  investorkiev написав:
че то не помню момент, когда мы перешли на "ТЫ".

Если у нас олигархическое государство, то нахуа оно нужно пересичному? Можешь ответить на этот полуфилософский вопрос?


С момента запуска сети интернет.
А пересичный дал тебе свой ответ на выборах.
У пересичного просто свой лимит по уголовке. Налоги "ахметов" должен платить, а мы уж как-нибудь потихоньку...
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:20

  Faceless написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:..
..Да, не химик. Но насколько я знаю, ионизация не равно озонированию. И очиститель воздуха немного не то же самое, что катализатор в авто. Эффективность очистителей в нейтрализации СО где-то задокументирована?

идея в авто та же - катализатор. И схема та же. У меня стоит Дайкин 70, в инструкции, что не под рукой, описан механизм, перечень устраняемой гадости (в т.ч. СО) и ссылки на лабораторные исследования.
https://daikin-ukraine.com/prodazha/och ... n-mc70lvm/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме «Технология неорганических веществ», Назаров, Валерий Александрович
ВЫВОДЫ

1. Объемное окисление оксида углерода (II) кислородом и даже более сильным окислителем озоном протекает очень медленно из-за кинетической затрудненности данной реакции и высокой прочности связи в молекуле СО (1069 кДж/моль). Более эффективным окислителем является озон, т.к. прочность связи О-О в молекуле озона (142 кДж/моль) значительно ниже, чем в молекуле кислорода (494 кДж/моль).

2. Степень конверсии СО при окислении кислородом воздуха при оптимальных температурах не превышает 50%, а при окислении озоном 85% в диапазоне температур характерных для выхлопных газов автомобиля.

3. Медьоксидные катализаторы обладают высокой каталитической активностью в реакции окисления оксида углерода (II) озоном. Их каталитическая активность достигает 95-100% и существенно выше, чем для композитных катализаторов на основе оксидов хрома (III), марганца (IV), цинка (II), железа (III) и др. В идентичных условиях каталитическая активность железохромового катализатора не превышает 60% по степени конверсии СО в реакции с озоном.

4. Интермедиатами в реакции каталитического окисления СО озоном по данным ИК-спектроскопии являются карбонильные соединения металлов. На примере палладиевого катализатора и медьоксидного катализатора было доказано образование связи М-СО и терминальное положение карбонильной группы (vco = 2080-2120 см"1).

5. По данным электронной микроскопии было установлено, что каталитическая активность металлооксидных катализаторов при прочих равных условиях определяется дисперсностью частиц оксида металла, которая зависит от условий синтеза каталитически активных систем. На основе полученных данных предложена новая технология получения высокоактивного медьоксидного катализатора окисления СО озоном (МК), который проявляет максимальную активность на поверхности синтетического цеолита и обеспечивает практически 100%-ную конверсию СО до СО2 при окислении озоном.

6. Испытания модифицированного медьоксидного катализатора на макетной установке показали его высокую эффективность при дожигании СО в выхлопных газах бензинового двигателя, обеспечивающую связывание СО на 95-97%.

Спасибо за экскурс, но позволю себе добавить: указанная модель не имеет озонатора, и в плане нейтрализации СО, из его же спецификаций: https://proficlimate.com.ua/upload/shop_1/6/1/9/item_6198/Daikin-MC70LVM-catalog.pdf
The unit is unable to decompose all harmful substances such as
carbon monoxide found in cigarette smoke.


... ну от як так??? - мої пости на валютному(не по темі) труть з швидкістю світла!!!
- а тут САМ ФЕЙСЛЕС - У ВСІЙ КРАСІ!!!!!

- ДЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ????!!!!!!
- ЩО ЗА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО "СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА"????!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...А Є ТУТ МОДЕРАТОРИ НАД МОДЕРАТОРАМИ? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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