Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... ну от як так??? - мої пости на валютному(не по темі) труть з швидкістю світла!!! - а тут САМ ФЕЙСЛЕС - У ВСІЙ КРАСІ!!!!!
Ну насправді якщо подивитись на питання з усіх сторін, то сама по собі нерухомість це теж оффтоп на фінансовому форумі... чому ми можемо обговорювати нерухомість, але не можемо обговорювати скажімо заводи, або комерційні автомобілі? Це ж те саме по суті )))) Мені наприклад було б цікаво побачити розрахунки окупності газельки, може це вигідніше ніж квартири. Але оскільки нерухомість обговорюється, то от повітря є одною зі складових вартості нерухомості, то ж впливає напряму... тому для нерухомості це навіть не оффтоп )
Первый написав:.. Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.
Всім процвітання!
Нет проблем, не считая, что бытовые системы среднего сегмента очищают имеющийся в помещении воздух, а приток идет грязный. В дорогом сегменте есть такие приблуды https://iceoom.com.ua/tion/ но там цена.. Речь идет об централизованной очистке входа воздуха плюс климат. Я такое встречал только в офисных центрах класса А и не у нас )
Первый написав:.. Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.
Всім процвітання!
Нет проблем, не считая, что бытовые системы среднего сегмента очищают имеющийся в помещении воздух, а приток идет грязный. В дорогом сегменте есть такие приблуды https://iceoom.com.ua/tion/ но там цена.. Речь идет об централизованной очистке входа воздуха плюс климат. Я такое встречал только в офисных центрах класса А и не у нас )
Долярчик написав:... ну от як так??? - мої пости на валютному(не по темі) труть з швидкістю світла!!! - а тут САМ ФЕЙСЛЕС - У ВСІЙ КРАСІ!!!!!
Ну насправді якщо подивитись на питання з усіх сторін, то сама по собі нерухомість це теж оффтоп на фінансовому форумі... чому ми можемо обговорювати нерухомість, але не можемо обговорювати скажімо заводи, або комерційні автомобілі? Це ж те саме по суті )))) Мені наприклад було б цікаво побачити розрахунки окупності газельки, може це вигідніше ніж квартири. Але оскільки нерухомість обговорюється, то от повітря є одною зі складових вартості нерухомості, то ж впливає напряму... тому для нерухомості це навіть не оффтоп )
До нерухомості також відностяться: судна, повітряні судна та космічні летальні апарати. Ось вичерпний перелік того, що ми можемо обговорювати на цій гілці. Тобто яхти - так, прайвет джети - так, ракети Ілона Маска - так, автівки Tesla - так (одна вже стала космічним об'єктом).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Вот фотоподтверждение что в атмосфере температурная инверсия. Если копнуть глубже историю с самыми трагическими экологическими катастрофами то они всегда происходили при наличии температурной инверсии воздуха.