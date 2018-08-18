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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2092209320942095

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... ну от як так??? - мої пости на валютному(не по темі) труть з швидкістю світла!!!
- а тут САМ ФЕЙСЛЕС - У ВСІЙ КРАСІ!!!!!

Ну насправді якщо подивитись на питання з усіх сторін, то сама по собі нерухомість це теж оффтоп на фінансовому форумі... чому ми можемо обговорювати нерухомість, але не можемо обговорювати скажімо заводи, або комерційні автомобілі? Це ж те саме по суті )))) Мені наприклад було б цікаво побачити розрахунки окупності газельки, може це вигідніше ніж квартири.
Але оскільки нерухомість обговорюється, то от повітря є одною зі складових вартості нерухомості, то ж впливає напряму... тому для нерухомості це навіть не оффтоп )
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:32

  vano80 написав:..
А что тут странного. Квартира, оснащенная вот такими полезными штуками и сдаваться должна дороже. А уж дом с системой очистки воздуха - ракета ту зе чего-то там.

да, дом с климатом и очисткой должен стоить дорого.
у нас есть такие многоквартирные ВООБЩЕ? Вопрос даже не в цене
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  vano80 написав:..
А что тут странного. Квартира, оснащенная вот такими полезными штуками и сдаваться должна дороже. А уж дом с системой очистки воздуха - ракета ту зе чего-то там.

да, дом с климатом и очисткой должен стоить дорого.
у нас есть такие многоквартирные ВООБЩЕ? Вопрос даже не в цене
Тт
Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.

Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:46

  Первый написав:..
Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.

Всім процвітання!

Нет проблем, не считая, что бытовые системы среднего сегмента очищают имеющийся в помещении воздух, а приток идет грязный.
В дорогом сегменте есть такие приблуды https://iceoom.com.ua/tion/ но там цена..
Речь идет об централизованной очистке входа воздуха плюс климат. Я такое встречал только в офисных центрах класса А и не у нас )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:48

  sequence написав:
  Первый написав:..
Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.

Всім процвітання!

Нет проблем, не считая, что бытовые системы среднего сегмента очищают имеющийся в помещении воздух, а приток идет грязный.
В дорогом сегменте есть такие приблуды https://iceoom.com.ua/tion/ но там цена..
Речь идет об централизованной очистке входа воздуха плюс климат. Я такое встречал только в офисных центрах класса А и не у нас )

Может перенесете это обсуждение в другое место?!
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:58

  Santehnik написав:
  Долярчик написав:... ну от як так??? - мої пости на валютному(не по темі) труть з швидкістю світла!!!
- а тут САМ ФЕЙСЛЕС - У ВСІЙ КРАСІ!!!!!

Ну насправді якщо подивитись на питання з усіх сторін, то сама по собі нерухомість це теж оффтоп на фінансовому форумі... чому ми можемо обговорювати нерухомість, але не можемо обговорювати скажімо заводи, або комерційні автомобілі? Це ж те саме по суті )))) Мені наприклад було б цікаво побачити розрахунки окупності газельки, може це вигідніше ніж квартири.
Але оскільки нерухомість обговорюється, то от повітря є одною зі складових вартості нерухомості, то ж впливає напряму... тому для нерухомості це навіть не оффтоп )

До нерухомості також відностяться: судна, повітряні судна та космічні летальні апарати. Ось вичерпний перелік того, що ми можемо обговорювати на цій гілці.
Тобто яхти - так, прайвет джети - так, ракети Ілона Маска - так, автівки Tesla - так (одна вже стала космічним об'єктом).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:02

  Richi написав:..
Может перенесете это обсуждение в другое место?!

только один вопрос - у нас такое строят?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:04

  sequence написав:
  Richi написав:..
Может перенесете это обсуждение в другое место?!

только один вопрос - у нас такое строят?

Обещают в ТТ. Но как-то очень неуверенно, как-то сбивчиво. Поэтому, скорее всего, нет - не строят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:12

Зображення

Вот фотоподтверждение что в атмосфере температурная инверсия.
Если копнуть глубже историю с самыми трагическими экологическими катастрофами то они всегда происходили при наличии температурной инверсии воздуха.
Живите своим умом!
zzzzzz
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