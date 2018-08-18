Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.. Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.
Всім процвітання!
Нет проблем, не считая, что бытовые системы среднего сегмента очищают имеющийся в помещении воздух, а приток идет грязный. В дорогом сегменте есть такие приблуды https://iceoom.com.ua/tion/ но там цена.. Речь идет об централизованной очистке входа воздуха плюс климат. Я такое встречал только в офисных центрах класса А и не у нас )
Я ж написав, в ТТ.
Подивився дорогу приблуду за посиланням.
Якийсь китайський ширпотреб. Тим більше що тре бить фасад. Я б таких на першому сучку вішав.
hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте. Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг. Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену. Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют. Кто будет переплачивать за центр?
По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..
С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше 1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительство паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.
И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.
Востаннє редагувалось hume в Пон 21 жов, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте. Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг. Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену. Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют. Кто будет переплачивать за центр?
По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..
С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше 1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительства паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.
И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.
Вывод о том, что в Украине богатые получают на каждый потраченный доллар гораздо больше и более высокого качества я сделал еще в 2013м году. Ничего не изменилось. Влад довольно странной логикой пытается это оправдать, пытаясь выставить богатых - такими дураками, которые платят непонятно за что. Получается не очень убедительно.
hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.
Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте. Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг. Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену. Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют. Кто будет переплачивать за центр?
По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..
С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше 1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительства паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.
И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.
Тогда почему все щастройщики пытаются строить бизнес и в центре если это им так не выгодно?) чем дороже дом тем выше маржа