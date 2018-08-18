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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2093209420952096

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Первый написав:..
Зи. Постав собі очистку. В Чому проблем? Тим більше якщо пана ціна не цікавить.

Всім процвітання!

Нет проблем, не считая, что бытовые системы среднего сегмента очищают имеющийся в помещении воздух, а приток идет грязный.
В дорогом сегменте есть такие приблуды https://iceoom.com.ua/tion/ но там цена..
Речь идет об централизованной очистке входа воздуха плюс климат. Я такое встречал только в офисных центрах класса А и не у нас )


Я ж написав, в ТТ.

Подивився дорогу приблуду за посиланням.

Якийсь китайський ширпотреб.
Тим більше що тре бить фасад. Я б таких на першому сучку вішав.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:52

  Первый написав:Я ж написав, в ТТ.

Подивився дорогу приблуду за посиланням.

Якийсь китайський ширпотреб.
Тим більше що тре бить фасад. Я б таких на першому сучку вішав.


Всім процвітання!

Для хрущика - ОК. Там уже не жаль фасад. Для нормальных новостроев - однозначно - зло. Особенно если кто-то начнет эту хpeнь вешать в каждой комнате.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:58

  sequence написав:
  vano80 написав:..
А что тут странного. Квартира, оснащенная вот такими полезными штуками и сдаваться должна дороже. А уж дом с системой очистки воздуха - ракета ту зе чего-то там.

да, дом с климатом и очисткой должен стоить дорого.
у нас есть такие многоквартирные ВООБЩЕ? Вопрос даже не в цене

Ривьера риверсайд оснащён от застройщика. Ходили легенды, чтоплохо функционирует, но Конговец опроверг, у него там живёт знакомый. Так же подтвердил, что меняют фильтры регулярно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Уну теперь работает на КГС:

Нет, я ему не раз предлагал Свитлопарк - морозился и взял Медовый.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:11

  hume написав:..
Ривьера риверсайд оснащён от застройщика. Ходили легенды, чтоплохо функционирует, но Конговец опроверг, у него там живёт знакомый. Так же подтвердил, что меняют фильтры регулярно.

но без климата? - влажность, температура
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:15

  Vlad442 написав:
  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?

По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..

С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.

В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше
1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительство паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.

И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.
Востаннє редагувалось hume в Пон 21 жов, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:24

  hume написав:
  Vlad442 написав:Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?

По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..

С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.

В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше
1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительства паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.

И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.

Вывод о том, что в Украине богатые получают на каждый потраченный доллар гораздо больше и более высокого качества я сделал еще в 2013м году. Ничего не изменилось. Влад довольно странной логикой пытается это оправдать, пытаясь выставить богатых - такими дураками, которые платят непонятно за что. Получается не очень убедительно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.

Это разница в цене продажи.

Возможно потому низкая разница, что
1 такая же разница в себестоимости
2 землю под постройку в центре не покупают, а выделяют
3 бедные всегда платят за богатых
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36

  sequence написав:
  hume написав:..
Ривьера риверсайд оснащён от застройщика. Ходили легенды, чтоплохо функционирует, но Конговец опроверг, у него там живёт знакомый. Так же подтвердил, что меняют фильтры регулярно.

но без климата? - влажность, температура

Если запрещено устанавливать системы кондиционирования, то функция управления темпуратурой быть обязана.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.
Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.
Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.
Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.
Кто будет переплачивать за центр?

По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..

С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.

В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше
1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительства паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.

И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.

Тогда почему все щастройщики пытаются строить бизнес и в центре если это им так не выгодно?) чем дороже дом тем выше маржа
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