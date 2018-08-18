Додано: Пон 21 жов, 2019 15:15

Vlad442 написав: hume написав: Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине. Я ценообразование в городе давно перестал понимать. Но, при наличии денег для покупки квартиры, смешной разнице между жк на окраине и в центре очень тяжело обосновать покупку на окраине.

Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.

Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.

Средний сегмент. С "центра" (это понятие растяжимое) в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.

Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.

Кто будет переплачивать за центр? Постарайтесь влезть в сапоги конкретного человека в каждом ценовом сегменте.Эконом. Лишь бы что, лишь бы где, только подешевле. +1000 гривен на Крещатике против Трои - ну его на фиг.Средний сегмент. С "центра" () в мой БЦ ехать 20 минут, с "окраины", если выбирать под конкретный БЦ, 10...30. В центре убитая сталинка без лифта, на окраине новострой с ремонтом в ту же цену.Высший сегмент. Я живу за городом, а пока меня водитель везет, я могу сериал посмотреть или в интернете повтыкать. Или, даже, поработать, пока никто не отвлекает. Мне к 9 на работу не нужно табель пробивать, поэтому пусть весь мир подождет - пробки меня не волнуют.Кто будет переплачивать за центр?

По большому счёту вы пытаетесь сказать, что у кого есть возможность нет желания и ,соотв, наоборот..С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.В сравнение идёт все, не только локация. Обычно дома в центре лучше1. Архитектурой. 2. Используемыми материалами, включая техническую часть. 3 затратами на строительство паркинга, на котором заработать довольно сложно 4. Как ни странно было бы слышать, но плотность застройки в центре ниже, чем на окраине (это вообще идёт в разрез здравому смыслу). 5. Затраты на приобретения участка и сопутствующие взятки на согласование проектов в центральгой части города на порядок выше. Етс.И при всём этом разница в вышеназванных новостроях редко доходит до Х2.