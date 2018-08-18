Додано: Пон 21 жов, 2019 17:38

Serg-ik написав: investorkiev написав: государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту.

иначе нафуя такое государство нужно? государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту.иначе нафуя такое государство нужно?

Эта проблема уже решается

в 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё. Эта проблема уже решаетсяв 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё.

Серж у меня был предмет связанный с HR.Немцы очень обеспокоены о своем населении, привлекают эмигрантов, вталкивают коренным что без высокопрофессиональных кадров извне и стареющем населении все будет плохо и нужно смириться с эмигрантами на улицах.В Украине за прошлый год только в Европу выехало почти 700 тыс. трудоспособного населения, не считая уменьшения рождаемости и смертности на 10 лет раньше чем в Европе.Тут еще газами давятУкраина уже потеряла населения больше чем в Голодомор и Вторую Мировую вместе взятых.Зато залоги по 10 млн. сбираються и вносяться за день.Если ничего не поменять думаю все будет очень плохо еще при нашей жизни.