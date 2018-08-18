Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Тогда почему все щастройщики пытаются строить бизнес и в центре если это им так не выгодно?) чем дороже дом тем выше маржа
Все строят там, где подвернулся участок. Маржа выше там, где максимальная плотность застройки. При сумашедшей плотности(драгоманова, каховский, варшавский+) стоимость квадратного метра можно снизить, но зачем это делать если есть некий минимум для города Киева.
Безусловно в центре самамая высокая маржа, но она высокая в проектах типа Метрополь, Тарян (последние две башни), Signature. В общем проекты без "ПОТОЛКА"
investorkiev написав:государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту. иначе нафуя такое государство нужно?
Эта проблема уже решается в 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё.
Серж у меня был предмет связанный с HR. Немцы очень обеспокоены о своем населении, привлекают эмигрантов, вталкивают коренным что без высокопрофессиональных кадров извне и стареющем населении все будет плохо и нужно смириться с эмигрантами на улицах. В Украине за прошлый год только в Европу выехало почти 700 тыс. трудоспособного населения, не считая уменьшения рождаемости и смертности на 10 лет раньше чем в Европе. Тут еще газами давят Украина уже потеряла населения больше чем в Голодомор и Вторую Мировую вместе взятых. Зато залоги по 10 млн. сбираються и вносяться за день. Если ничего не поменять думаю все будет очень плохо еще при нашей жизни.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
hume написав:С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
Не сравнивали, какая ситуация в похожих городах? Несколько миллионов и наличие метро.
hume написав:С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
Центр не сильно дорогой примерно по той же причине, по которой ПОХ такой дорогой.
investorkiev написав:государство если и должно тратить деньги - то не на непонятные музеи, а на детей! их здоровье и образование, и защиту. иначе нафуя такое государство нужно?
Эта проблема уже решается в 2011-2013 годах рождаемость в Украине была около 500 000 малышей в год. В 2019 ожидается 300 000. Минус 40%. На 40%(!!!) меньше проблем. Еще молодёжь едет из страны, следовательно, уже никто не требует молодёжного кредитования на жильё.
Серж у меня был предмет связанный с HR. Немцы очень обеспокоены о своем населении, привлекают эмигрантов, вталкивают коренным что без высокопрофессиональных кадров извне и стареющем населении все будет плохо и нужно смириться с эмигрантами на улицах. В Украине за прошлый год только в Европу выехало почти 700 тыс. трудоспособного населения, не считая уменьшения рождаемости и смертности на 10 лет раньше чем в Европе. Тут еще газами давят Украина уже потеряла населения больше чем в Голодомор и Вторую Мировую вместе взятых. Зато залоги по 10 млн. сбираються и вносяться за день. Если ничего не поменять думаю все будет очень плохо еще при нашей жизни.
Мыфсеумрём от газов, нас завоюет столетний Путин, взорвётся АЭС в Энергодаре или иноприлетЯне перебросят пятьсот миллионов индусов на наши чернозёмы?