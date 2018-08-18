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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2095209620972098

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  hume написав:
  Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.

Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019. Зображення


Всім процвітання!

Самое страшное, что эти люди очень упертые, и их невозможно убедить в отсутствии вкуса. И, как правило, у них имеются деньги в достаточном количестве, чтоб реализовывать подобные дизайн проекты.

А что тут кроме шикарного вида из окна "НЕ так"?
Для какого нибудь Оранжа нормальный ремонт "па250" за метр.
На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.

Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на тенденції.

https://www.ivd.ru/pereplanirovki

Жодної в перших 500 не побачив схожого дизайн рішення.

Як Вам пояснити що не так... не знаю.

До речі, не треба ображати оранж. Там ось такі візуалізації

https://orange.geos.ua/gallery/view/diz ... ukvartiri#



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14823
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:04

quote="4775896:Первый"
барабашов написав:
  hume написав:
  Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.

Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019. Зображення


Всім процвітання!

Самое страшное, что эти люди очень упертые, и их невозможно убедить в отсутствии вкуса. И, как правило, у них имеются деньги в достаточном количестве, чтоб реализовывать подобные дизайн проекты.

А что тут кроме шикарного вида из окна "НЕ так"?
Для какого нибудь Оранжа нормальный ремонт "па250" за метр.
На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.

Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на тенденції.

https://www.ivd.ru/pereplanirovki

Жодної в перших 500 не побачив схожого дизайн рішення.

Як Вам пояснити що не так... не знаю.

До речі, не треба ображати оранж. Там ось такі візуалізації

https://orange.geos.ua/gallery/view/diz ... ukvartiri#



Всім процвітання!

===


https://www.ivd.ru/pereplanirovki/custom_house/custom_flat/3841



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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:08

flyman флай. это что за дичь ???
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:15

  plugatyrev написав:flyman флай. это что за дичь ???



  Первый написав:На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.

Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на тенденції.

https://www.ivd.ru/pereplanirovki
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлень: 16563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 971 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:22

  flyman написав:
  plugatyrev написав:flyman флай. это что за дичь ???



  Первый написав:На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.

Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на тенденції.

https://www.ivd.ru/pereplanirovki

предупреждать надо что это ироничный лофт в здании бывшей фабрики. бросайте курить!!!
plugatyrev
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Повідомлень: 304
З нами з: 09.11.16
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