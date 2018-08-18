Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:50
барабашов написав: hume написав: Первый написав:
Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.
Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.
Всім процвітання!
Самое страшное, что эти люди очень упертые, и их невозможно убедить в отсутствии вкуса. И, как правило, у них имеются деньги в достаточном количестве, чтоб реализовывать подобные дизайн проекты.
А что тут кроме шикарного вида из окна "НЕ так"?
Для какого нибудь Оранжа нормальный ремонт "па250" за метр.
На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.
Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на тенденції.
https://www.ivd.ru/pereplanirovki
Жодної в перших 500 не побачив схожого дизайн рішення.
Як Вам пояснити що не так... не знаю.
До речі, не треба ображати оранж. Там ось такі візуалізації
https://orange.geos.ua/gallery/view/diz ... ukvartiri#
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:04
quote="4775896:Первый"
барабашов написав: hume написав: Первый написав:
Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.
Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.
Всім процвітання!
Самое страшное, что эти люди очень упертые, и их невозможно убедить в отсутствии вкуса. И, как правило, у них имеются деньги в достаточном количестве, чтоб реализовывать подобные дизайн проекты.
А что тут кроме шикарного вида из окна "НЕ так"?
Для какого нибудь Оранжа нормальный ремонт "па250" за метр.
На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.
Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на тенденції.
https://www.ivd.ru/pereplanirovki
Жодної в перших 500 не побачив схожого дизайн рішення.
Як Вам пояснити що не так... не знаю.
До речі, не треба ображати оранж. Там ось такі візуалізації
https://orange.geos.ua/gallery/view/diz ... ukvartiri#
Всім процвітання!
===
https://www.ivd.ru/pereplanirovki/custom_house/custom_flat/3841
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:08
flyman флай. это что за дичь ???
plugatyrev
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:15
plugatyrev написав: flyman
флай. это что за дичь ???
Первый написав:
На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.
Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на
тенденції
.
https://www.ivd.ru/pereplanirovki
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Повідомлень: 16563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 971 раз.
Подякували: 1005 раз.
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1
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:22
flyman написав: plugatyrev написав: flyman
флай. это что за дичь ???
Первый написав:
На дворі осінь 2019 року. Ремонт 2019 року в новобудові.
Прочитав Ваш комент. Нічого собі Я дав с штангу.
Швиденько глянув на
тенденції
.
https://www.ivd.ru/pereplanirovki
предупреждать надо что это ироничный лофт в здании бывшей фабрики. бросайте курить!!!
plugatyrev
Повідомлень: 304
З нами з: 09.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
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