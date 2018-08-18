Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
Не сравнивали, какая ситуация в похожих городах? Несколько миллионов и наличие метро.
Хотелось бы узнать ситуацию от людей живущих за границей, или людей интересующихся/выбирающих/покупавших квартиру в таких городах. Сразу нужно отсечь мордор, сильно много шальных денег. Здесь достаточно людей знающих материал не понаслышке, попробуем спросить их.
ПС Кстати, послушал вас с хотелками на эврику (или патриотику), так же форумчанин дал инфо о покупке квартиры в патриотике по 1,3 куе/метр, промониторил по диагонали олх на продажу и сделал вывод, что в среднем минимальные цены на однухи гуляют в районе 50 куе. Глянул Каховскую, ухуел [/url]. Кто не в курсе за домом стеной идут товарняки. Жильцы будут страдать. С ремонтом 60 куе, правда ремонт без мебели https://www.olx.ua/obyavlenie/kahovskay ... e;promoted
hume написав:С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.
Не сравнивали, какая ситуация в похожих городах? Несколько миллионов и наличие метро.
Хотелось бы узнать ситуацию от людей живущих за границей, или людей интересующихся/выбирающих/покупавших квартиру в таких городах. Сразу нужно отсечь мордор, сильно много шальных денег. Здесь достаточно людей знающих материал не понаслышке, попробуем спросить их.
ПС Кстати, послушал вас с хотелками на эврику (или патриотику), так же форумчанин дал инфо о покупке квартиры в патриотике по 1,3 куе/метр, промониторил по диагонали олх на продажу и сделал вывод, что в среднем минимальные цены на однухи гуляют в районе 50 куе. Глянул Каховскую, ухуел [/url]. Кто не в курсе за домом стеной идут товарняки. Жильцы будут страдать. С ремонтом 60 куе, правда ремонт без мебели https://www.olx.ua/obyavlenie/kahovskay ... e;promoted
Хомякоид написав: С Немцы очень обеспокоены о своем населении, привлекают эмигрантов, вталкивают коренным что без высокопрофессиональных кадров извне и стареющем населении все будет плохо и нужно смириться с эмигрантами на улицах. В Украине за прошлый год только в Европу выехало почти 700 тыс. трудоспособного населения, не считая уменьшения рождаемости и смертности на 10 лет раньше чем в Европе. Тут еще газами давят Украина уже потеряла населения больше чем в Голодомор и Вторую Мировую вместе взятых.
Страшно представить кого немцы считают высокопрофессиональными кадрами, уж не тех ли смуглых ребят которые щипают упругие баварские попки среди белого дня, ещё и невзачай присунуть могут прямо в парке.
С потерей населения ты явно перегнул палку.
Ну давайте посчитаем вместе. Было 52 млн. Официально сейчас 42. Иммиграция неизвестна. Склоняюсь к цифре 8 млн. Вот человек взял и посчитал. https://www.youtube.com/watch?v=ScPe1HSV1ak&t=62s При самых лучших раскладах думаю половина уже не вернется домой. Итого 38 млн. если верить укр. статистике и допускать что половина мигрантов вернеться домой (очень, очень оптимистично). Итого уже оптимистично 14 млн. минус населения. Голодомор и ВВ2 расписывать или сами нагуглите ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Ну давайте посчитаем вместе. Было 52 млн. Официально сейчас 42. Иммиграция неизвестна. Склоняюсь к цифре 8 млн. Вот человек взял и посчитал. https://www.youtube.com/watch?v=ScPe1HSV1ak&t=62s При самых лучших раскладах думаю половина уже не вернется домой. Итого 38 млн. если верить укр. статистике и допускать что половина мигрантов вернеться домой (очень, очень оптимистично). Итого уже оптимистично 14 млн. минус населения. Голодомор и ВВ2 расписывать или сами нагуглите ?
Ок. Потери 14-18 млн. Осталось 34-38 млн. Согласен
Хомякоид написав: Ну давайте посчитаем вместе. Было 52 млн. Официально сейчас 42. Иммиграция неизвестна. Склоняюсь к цифре 8 млн. Вот человек взял и посчитал. https://www.youtube.com/watch?v=ScPe1HSV1ak&t=62s При самых лучших раскладах думаю половина уже не вернется домой. Итого 38 млн. если верить укр. статистике и допускать что половина мигрантов вернеться домой (очень, очень оптимистично). Итого уже оптимистично 14 млн. минус населения. Голодомор и ВВ2 расписывать или сами нагуглите ?
Тут единственный нюанс: был бы в 40-е-50-е свободный выезд из Украины, выехало бы куда больше 14 млн. человек. Это в дополнение к тем кто ушел с войной и голодомором.