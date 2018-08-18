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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:36

  Vlad442 написав:
  hume написав:С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.

Не сравнивали, какая ситуация в похожих городах? Несколько миллионов и наличие метро.

Хотелось бы узнать ситуацию от людей живущих за границей, или людей интересующихся/выбирающих/покупавших квартиру в таких городах. Сразу нужно отсечь мордор, сильно много шальных денег. Здесь достаточно людей знающих материал не понаслышке, попробуем спросить их.

ПС
Кстати, послушал вас с хотелками на эврику (или патриотику), так же форумчанин дал инфо о покупке квартиры в патриотике по 1,3 куе/метр, промониторил по диагонали олх на продажу и сделал вывод, что в среднем минимальные цены на однухи гуляют в районе 50 куе.
Глянул Каховскую, ухуел
Зображення[/url].
Кто не в курсе за домом стеной идут товарняки. Жильцы будут страдать.
С ремонтом 60 куе, правда ремонт без мебели
https://www.olx.ua/obyavlenie/kahovskay ... e;promoted

второй этаж 52 куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/aktualno- ... 775edf7ede[url=https
Эир, для вас алюм направляющие сделали.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:С точки зрения здравого смысла не может быть дом в центре (даже в сомнительном), который во всём лучше дома на окраине дороже всего лишь 1,5-2 раза. Мы ведь даже не сравниваем дома одного уровня.

Не сравнивали, какая ситуация в похожих городах? Несколько миллионов и наличие метро.

Хотелось бы узнать ситуацию от людей живущих за границей, или людей интересующихся/выбирающих/покупавших квартиру в таких городах. Сразу нужно отсечь мордор, сильно много шальных денег. Здесь достаточно людей знающих материал не понаслышке, попробуем спросить их.

ПС
Кстати, послушал вас с хотелками на эврику (или патриотику), так же форумчанин дал инфо о покупке квартиры в патриотике по 1,3 куе/метр, промониторил по диагонали олх на продажу и сделал вывод, что в среднем минимальные цены на однухи гуляют в районе 50 куе.
Глянул Каховскую, ухуел
Зображення[/url].
Кто не в курсе за домом стеной идут товарняки. Жильцы будут страдать.
С ремонтом 60 куе, правда ремонт без мебели
https://www.olx.ua/obyavlenie/kahovskay ... e;promoted

второй этаж 52 куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/aktualno- ... 775edf7ede[url=https
Эир, для вас алюм направляющие сделали.
Думаю с 20% скидкой продадут

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:52

  hume написав:
  Хомякоид написав:
С
Немцы очень обеспокоены о своем населении, привлекают эмигрантов, вталкивают коренным что без высокопрофессиональных кадров извне и стареющем населении все будет плохо и нужно смириться с эмигрантами на улицах.
В Украине за прошлый год только в Европу выехало почти 700 тыс. трудоспособного населения, не считая уменьшения рождаемости и смертности на 10 лет раньше чем в Европе.
Тут еще газами давят :D
Украина уже потеряла населения больше чем в Голодомор и Вторую Мировую вместе взятых.

Страшно представить кого немцы считают высокопрофессиональными кадрами, уж не тех ли смуглых ребят которые щипают упругие баварские попки среди белого дня, ещё и невзачай присунуть могут прямо в парке.

С потерей населения ты явно перегнул палку.


Ну давайте посчитаем вместе.
Было 52 млн. Официально сейчас 42.
Иммиграция неизвестна.
Склоняюсь к цифре 8 млн. Вот человек взял и посчитал.
https://www.youtube.com/watch?v=ScPe1HSV1ak&t=62s
При самых лучших раскладах думаю половина уже не вернется домой.
Итого 38 млн. если верить укр. статистике и допускать что половина мигрантов вернеться домой (очень, очень оптимистично).
Итого уже оптимистично 14 млн. минус населения.
Голодомор и ВВ2 расписывать или сами нагуглите ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид, а чего у вас на аватарке до сих пор Гройсман?
Пора менять фотку!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:09

  Хомякоид написав:
Ну давайте посчитаем вместе.
Было 52 млн. Официально сейчас 42.
Иммиграция неизвестна.
Склоняюсь к цифре 8 млн. Вот человек взял и посчитал.
https://www.youtube.com/watch?v=ScPe1HSV1ak&t=62s
При самых лучших раскладах думаю половина уже не вернется домой.
Итого 38 млн. если верить укр. статистике и допускать что половина мигрантов вернеться домой (очень, очень оптимистично).
Итого уже оптимистично 14 млн. минус населения.
Голодомор и ВВ2 расписывать или сами нагуглите ?

Ок. Потери 14-18 млн.
Осталось 34-38 млн.
Согласен
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:31

Кстати, в доме с модным мопом, скорее всего для успешных реализаторов рынка Юность, а именно жк Автограф начали появляться однухи с ремонтом. Продажа - 90 куе за 54 метра. теплица в подарок.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 1d8797340a

ПС Возможнео это ад Эирмакса, чтоб он не только на улицу смотрел через пластиковое окно, но и на кухю. :D

ППС
Кстати, дом можно разбирать в качестве образцово показательного для спора - "влияют ли МОПы на ценообразования, если дом находится вдали от ЛЛЛ" (лакейшн,лакейшн,лакейшн)
Востаннє редагувалось hume в Пон 21 жов, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:01

  hume написав:Кстати, в доме с модным мопом, скорее всего для успешных реализаторов рынка Юность, а именно жк Автограф начали появляться однухи с ремонтом. Продажа - 90 куе за 54 метра. теплица в подарок.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 1d8797340a

ПС Возможнео это ад Эирмакса, чтоб он не только на улицу смотрел через пластиковое окно, но и на кухю. :D

ППС
Кстати, дом можно рабирать в качестве образцово показательного для спора - "влияют ли МОПы на ценообразования, если дом находится вдали от ЛЛЛ" (лакейшн,лакейшн,лакейшн)


Боже, какой АД :shock: :shock:
И это даже без вида на парк. Вид на Юность и БСМП :shock:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:22

  Хомякоид написав:
Ну давайте посчитаем вместе.
Было 52 млн. Официально сейчас 42.
Иммиграция неизвестна.
Склоняюсь к цифре 8 млн. Вот человек взял и посчитал.
https://www.youtube.com/watch?v=ScPe1HSV1ak&t=62s
При самых лучших раскладах думаю половина уже не вернется домой.
Итого 38 млн. если верить укр. статистике и допускать что половина мигрантов вернеться домой (очень, очень оптимистично).
Итого уже оптимистично 14 млн. минус населения.
Голодомор и ВВ2 расписывать или сами нагуглите ?

Тут единственный нюанс: был бы в 40-е-50-е свободный выезд из Украины, выехало бы куда больше 14 млн. человек. Это в дополнение к тем кто ушел с войной и голодомором.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:27

  hume написав:Кстати, в доме с модным мопом, скорее всего для успешных реализаторов рынка Юность, а именно жк Автограф начали появляться однухи с ремонтом. Продажа - 90 куе за 54 метра. теплица в подарок.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 1d8797340a

ПС Возможнео это ад Эирмакса, чтоб он не только на улицу смотрел через пластиковое окно, но и на кухю. :D

ППС
Кстати, дом можно разбирать в качестве образцово показательного для спора - "влияют ли МОПы на ценообразования, если дом находится вдали от ЛЛЛ" (лакейшн,лакейшн,лакейшн)

Не верю своим глазам. Народ на левом берегу вешает кондеры в пределах открытой лоджии, и не стеклит ее.... Над этими людьми кто-то проводит бесчеловечный эксперимент. Их надо спасать!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:28

  airmax78 написав:Тут единственный нюанс: был бы в 40-е-50-е свободный выезд из Украины, выехало бы куда больше 14 млн. человек. Это в дополнение к тем кто ушел с войной и голодомором.

А его небыло? Вот только ненадо ля-ля. Свободного выезда небыдо в голодомор. После войны вообще препятствий небыло для выезда из УССР на соседних республик.
Понаехал
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