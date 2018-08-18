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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:31

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Тут единственный нюанс: был бы в 40-е-50-е свободный выезд из Украины, выехало бы куда больше 14 млн. человек. Это в дополнение к тем кто ушел с войной и голодомором.

А его небыло? Вот только ненадо ля-ля. Свободного выезда небыдо в голодомор. После войны вообще препятствий небыло для выезда из УССР на соседних республик.

Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:35

  airmax78 написав:Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!

Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.

Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны. :mrgreen:
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:42

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!

Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.

Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны. :mrgreen:
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.

Это все перемещения в рамках двора с колючей проволокой и конвоиров с собаками (и да, Крым тогда не был хорошим местом, а даже в Москву и Питер просто так не переселишься). Сейчас у народа выбор мягко говоря по-богаче. Вы вот нам почему-то не с Кубани пишете и даже не из Махачкалы, как и Хомякоид, стартовавший эту тему "потерь хуже чем при голодоморе".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 00:00

  airmax78 написав:Это все перемещения в рамках двора с колючей проволокой и конвоиров с собаками (и да, Крым тогда не был хорошим местом, а даже в Москву и Питер просто так не переселишься). Сейчас у народа выбор мягко говоря по-богаче. Вы вот нам почему-то не с Кубани пишете и даже не из Махачкалы, как и Хомякоид, стартовавший эту тему "потерь хуже чем при голодоморе".

Я перечислил места куда и между которыми переселялись мои родственники. Без вских колючих проволок( кроме тех, кого на Дону раскулачили). Спокойно можно было и в Москву и в Питер. Скорее люди сами туда не хотели после начала прошлого века. Я пишу не из Махачкалы потому что оттуда выехали не муслимы в 90е. Для понимания на момент 91-92годов года я был прописан там, что даёт ряд прав.
Понаехал
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