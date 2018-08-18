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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2019 23:31
Понаехал написав: airmax78 написав:
Тут единственный нюанс: был бы в 40-е-50-е свободный выезд из Украины, выехало бы куда больше 14 млн. человек. Это в дополнение к тем кто ушел с войной и голодомором.
А его небыло? Вот только ненадо ля-ля. Свободного выезда небыдо в голодомор. После войны вообще препятствий небыло для выезда из УССР на соседних республик.
Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 23:35
airmax78 написав:
Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!
Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.
Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны.
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 23:42
Понаехал написав: airmax78 написав:
Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!
Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.
Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны.
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.
Это все перемещения в рамках двора с колючей проволокой и конвоиров с собаками (и да, Крым тогда не был хорошим местом, а даже в Москву и Питер просто так не переселишься). Сейчас у народа выбор мягко говоря по-богаче. Ты вот нам почему-то не с Кубани пишешь, не из Махачкалы и даже не из Мурино, как и Хомякоид, стартовавший эту тему "потерь хуже чем при голодоморе".
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:42
airmax78 написав: Понаехал написав: airmax78 написав:
Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!
Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.
Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны.
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.
Это все перемещения в рамках двора с колючей проволокой и конвоиров с собаками (и да, Крым тогда не был хорошим местом, а даже в Москву и Питер просто так не переселишься). Сейчас у народа выбор мягко говоря по-богаче. Ты вот нам почему-то не с Кубани пишешь, не из Махачкалы и даже не из Мурино, как и Хомякоид, стартовавший эту тему "потерь хуже чем при голодоморе".
Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Зи. Ми всі помремо.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:02
Первый написав:
[]Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Всім процвітання!
1- не надо перекручивать и врать. Я четко написал без «включений» о том, что небыло описанных ограничений.
2- Михалков, перелогиньтесь. 43й- это не 41й.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:21
investorkiev написав:
Хомякоид, а чего у вас на аватарке до сих пор Гройсман?
Пора менять фотку!
Да надо, руки не доходят.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:21
Понаехал написав: Первый написав:
[]Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Всім процвітання!
1- не надо перекручивать и врать. Я четко написал без «включений» о том, что небыло описанных ограничений.
2- Михалков, перелогиньтесь. 43й- это не 41й.
Після війни був вільний виїзд куди?
Куди без паспорта вільно можна було поїхати в 40-50 роки? Сша? Німеччина? Може в Італію мотнуться?
Щодо 43 го. Я розумію що для тебе різниці 0 між померти на схилах дніпра і на заробітки в сша.
Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб (деякі історики припускають, що набагато більше). Німецькі втрати на Букрині склали 55 тисяч осіб. За 2 тижні в районі букрина поклали населення житомиру.
Не порівнюй взяти візу і на заробітки зі взяти патрони без гвинтівки і на штурм .
Не гніви Бога.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:24
Чи ви занадто молоді і нічого не читаєте взагалі , чи вчилися погано і просто не знаєте нічого , а старше покоління не слухаєте ...
Цитата :
Сільське населення почало отримувати паспорти тільки з 1974 року, а в період з 1935 року до 1974 року колгоспникам не дозволялося переїжджати в іншу місцевість, і вони були прив'язані до колгоспу і місцю мешкання.
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Puente
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:34
+ прописка даже для тех, у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
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Vlad442
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