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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 257
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:31

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Тут единственный нюанс: был бы в 40-е-50-е свободный выезд из Украины, выехало бы куда больше 14 млн. человек. Это в дополнение к тем кто ушел с войной и голодомором.

А его небыло? Вот только ненадо ля-ля. Свободного выезда небыдо в голодомор. После войны вообще препятствий небыло для выезда из УССР на соседних республик.

Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:35

  airmax78 написав:Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!

Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.

Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны. :mrgreen:
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:42

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!

Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.

Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны. :mrgreen:
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.

Это все перемещения в рамках двора с колючей проволокой и конвоиров с собаками (и да, Крым тогда не был хорошим местом, а даже в Москву и Питер просто так не переселишься). Сейчас у народа выбор мягко говоря по-богаче. Ты вот нам почему-то не с Кубани пишешь, не из Махачкалы и даже не из Мурино, как и Хомякоид, стартовавший эту тему "потерь хуже чем при голодоморе".
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Акуеть... Вот это свобода выбора: не хочешь жить в Украине - добро пожаловать в Целиноград!

Добро пожаловать в
1) Крым(если мы говорим о 40-50х)
2) Кавказ
3) Питер
4) Москва
5) Кубань и Дон
Замечательные места.

Вот сейчас общаемся замечательно с семьей твоих земляков. Там с обеих сторон в 15-35е годы выехали предидущие поколения с Одессы. Тоже без особых проблем.
Только окончательно фамилию в итоге сменили с *маны на *мэны. :mrgreen:
По русски 3-4е поколение, естественно, уже не говорят, но наши дети замечательно играют вместе.

Это все перемещения в рамках двора с колючей проволокой и конвоиров с собаками (и да, Крым тогда не был хорошим местом, а даже в Москву и Питер просто так не переселишься). Сейчас у народа выбор мягко говоря по-богаче. Ты вот нам почему-то не с Кубани пишешь, не из Махачкалы и даже не из Мурино, как и Хомякоид, стартовавший эту тему "потерь хуже чем при голодоморе".
Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.

Зи. Ми всі помремо.
Зображення


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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:02

  Первый написав:[]Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Всім процвітання!

1- не надо перекручивать и врать. Я четко написал без «включений» о том, что небыло описанных ограничений.
2- Михалков, перелогиньтесь. 43й- это не 41й.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:21

  investorkiev написав:Хомякоид, а чего у вас на аватарке до сих пор Гройсман?
Пора менять фотку!


Да надо, руки не доходят. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Первый написав:[]Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Всім процвітання!

1- не надо перекручивать и врать. Я четко написал без «включений» о том, что небыло описанных ограничений.
2- Михалков, перелогиньтесь. 43й- это не 41й.
Після війни був вільний виїзд куди?
Куди без паспорта вільно можна було поїхати в 40-50 роки? Сша? Німеччина? Може в Італію мотнуться?

Щодо 43 го. Я розумію що для тебе різниці 0 між померти на схилах дніпра і на заробітки в сша.

Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб (деякі історики припускають, що набагато більше). Німецькі втрати на Букрині склали 55 тисяч осіб. За 2 тижні в районі букрина поклали населення житомиру.


Не порівнюй взяти візу і на заробітки зі взяти патрони без гвинтівки і на штурм .
Не гніви Бога.





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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чи ви занадто молоді і нічого не читаєте взагалі , чи вчилися погано і просто не знаєте нічого , а старше покоління не слухаєте ...
Цитата :
Сільське населення почало отримувати паспорти тільки з 1974 року, а в період з 1935 року до 1974 року колгоспникам не дозволялося переїжджати в іншу місцевість, і вони були прив'язані до колгоспу і місцю мешкання.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+ прописка даже для тех, у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
Vlad442
 
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