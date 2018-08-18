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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:21
Понаехал написав: Первый написав:
[]Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Всім процвітання!
1- не надо перекручивать и врать. Я четко написал без «включений» о том, что небыло описанных ограничений.
2- Михалков, перелогиньтесь. 43й- это не 41й.
Після війни був вільний виїзд куди?
Куди без паспорта вільно можна було поїхати в 40-50 роки? Сша? Німеччина? Може в Італію мотнуться?
Щодо 43 го. Я розумію що для тебе різниці 0 між померти на схилах дніпра і на заробітки в сша.
Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб (деякі історики припускають, що набагато більше). Німецькі втрати на Букрині склали 55 тисяч осіб. За 2 тижні в районі букрина поклали населення житомиру.
Не порівнюй взяти візу і на заробітки зі взяти патрони без гвинтівки і на штурм .
Не гніви Бога.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:24
Чи ви занадто молоді і нічого не читаєте взагалі , чи вчилися погано і просто не знаєте нічого , а старше покоління не слухаєте ...
Цитата :
Сільське населення почало отримувати паспорти тільки з 1974 року, а в період з 1935 року до 1974 року колгоспникам не дозволялося переїжджати в іншу місцевість, і вони були прив'язані до колгоспу і місцю мешкання.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:34
+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
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Vlad442
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Додано: Вів 22 жов, 2019 08:57
рефлексирующие гастрики снова засрали ветку флудом и оффтопом
доколе бл?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:02
Я заметил, что многие после переезда в США начинают лучше относиться к СССР. С некоторой ностальгией или по крайней мере с уважением. Видимо проживание в великой стране без корней заставляет людей на подсознательном уровне искать свою связь с другой "великой" страной. Типа: "мы тоже не лыком шиты были. Просто так получилось."
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:05
Vlad442 написав:
+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:05
Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.
Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).
Если так - то печально....
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investorkiev
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:08
airmax78 написав: Vlad442 написав:
+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.
Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.
Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли???
Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 22 жов, 2019 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:09
investorkiev написав:
Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.
Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).
Если так - то печально....
Судя по всему эта экологическая катастрофа имеет название: народ Украины.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 09:12
investorkiev написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.
Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.
Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли???
Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?
100 лет назад дети на фабриках в Англии уже не работали уже лет 50-80 как. А у советских детей все было еще впереди.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 22 жов, 2019 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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