Додано: Вів 22 жов, 2019 09:08

airmax78 написав: Vlad442 написав: + прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши? + прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?

В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести. В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.

Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли???Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?