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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20982099210021012102>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Первый написав:[]Не зважайте. Включать де*** це вже така традиція. Чи є різниця для хомякоїда між померти від голоду і поїхати на навчання - очевидно що не має.
Чи є різниця для понаїха між штурмувати без зброї дніпро і бути одним з 250 тисяч вбитих за 2 тижні і поїздки на заробітки в сша - очевидно що не має.
Всім процвітання!

1- не надо перекручивать и врать. Я четко написал без «включений» о том, что небыло описанных ограничений.
2- Михалков, перелогиньтесь. 43й- это не 41й.
Після війни був вільний виїзд куди?
Куди без паспорта вільно можна було поїхати в 40-50 роки? Сша? Німеччина? Може в Італію мотнуться?

Щодо 43 го. Я розумію що для тебе різниці 0 між померти на схилах дніпра і на заробітки в сша.

Букринський плацдарм коштував занадто дорого. Наскільки дорого — ще й досі не встановлено. Озвучена цифра людських втрат під час битви за Дніпро — 417тисяч осіб, а в боях за Букринський плацдарм загинуло близько 250 тисяч осіб (деякі історики припускають, що набагато більше). Німецькі втрати на Букрині склали 55 тисяч осіб. За 2 тижні в районі букрина поклали населення житомиру.


Не порівнюй взяти візу і на заробітки зі взяти патрони без гвинтівки і на штурм .
Не гніви Бога.





Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чи ви занадто молоді і нічого не читаєте взагалі , чи вчилися погано і просто не знаєте нічого , а старше покоління не слухаєте ...
Цитата :
Сільське населення почало отримувати паспорти тільки з 1974 року, а в період з 1935 року до 1974 року колгоспникам не дозволялося переїжджати в іншу місцевість, і вони були прив'язані до колгоспу і місцю мешкання.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:57

рефлексирующие гастрики снова засрали ветку флудом и оффтопом
доколе бл?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я заметил, что многие после переезда в США начинают лучше относиться к СССР. С некоторой ностальгией или по крайней мере с уважением. Видимо проживание в великой стране без корней заставляет людей на подсознательном уровне искать свою связь с другой "великой" страной. Типа: "мы тоже не лыком шиты были. Просто так получилось."
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:05

  Vlad442 написав:+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?

В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.

Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).

Если так - то печально....
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:08

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?

В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.

Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.

Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли???
Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 22 жов, 2019 09:09, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:09

  investorkiev написав:Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.

Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).

Если так - то печально....

Судя по всему эта экологическая катастрофа имеет название: народ Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:12

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?

В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.

Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.

Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли???
Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?

100 лет назад дети на фабриках в Англии уже не работали уже лет 50-80 как. А у советских детей все было еще впереди.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 жов, 2019 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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