Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.
Наоборот, задумано было неплохо. Все в аренде - абсолютная мобильность рабочей силы. Нужен специалист в Москве/Махачкале, сдал трешку в Киеве, поехал, получил аналогичную трешку. Во всем мире эта схема работает как часы на частных лендлордах, в СССР ожидаемо привело к обратному эффекту, к закрепощению рабочей силы.
investorkiev написав:Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.
Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).
Если так - то печально....
Судя по всему эта экологическая катастрофа имеет название: народ Украины.
Наверное, вчера ещё Борисполь перекрывали из-за аммиачных выбросов типа с полей прилетело. Как-то много всего в течении недели...
Vlad442 написав:+ прописка даже для тех, кто жил в городе и у кого был паспорт. Отдать какой-никакй угол государству и ехать в условную Махачкалу на завод, где поставят на очередь, а пока поселят в барак без воды и крыши?
В совке все было сделано максимально для того, чтобы винтик машины сидел там, куда его закрутили ключом на 15. А если ехал, то только туда, куда нужно партии: на БАМ, на целину, в Тюмень, на лесоповал, копать Беломорканал ну или просто в яму под слой извести.
Наоборот, задумано было неплохо. Все в аренде - абсолютная мобильность рабочей силы. Нужен специалист в Москве/Махачкале, сдал трешку в Киеве, поехал, получил аналогичную трешку. Во всем мире эта схема работает как часы на частных лендлордах, в СССР ожидаемо привело к обратному эффекту, к закрепощению рабочей силы.
"Аренду" в СССРе ты еще должен был заслужить. Добросовестным трудом лет так за 20. А пока можешь перекантоваться в бараке/коммуналке (если повезет). И не это привело к закрепощению рабочей силы. Все изначально так задумывалось: есть колхоз - ты в нем раб. Есть завод - то же самое. Какая-то минимальная свобода выбора была только у технической, научной и культурной интеллигенции. И то, техническую и научную в 30-40е засадили по шарашкам. Культурную, кто не прославлял победы пролетариата, переквалифицировали в рабочих на лесоповале или сразу в яму - под слой извести.
Аукцион по продаже трех земельных участков между улицами Никольско-Слободская и Броварским проспектом не состоялся. Причина - неуплата гарантийного взноса. На аукцион подавался 1 участник ( не известный )
Это те участки где Укрбуд планировал построить огромный ЖК , но не склалось. Любопытно, как же теперь клерки Ощадбанка будут доказывать обоснованность выданного кредита под залог этих земельных участков.
Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.
Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли??? Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?
airmax78 написав:100 лет назад дети на фабриках в Англии уже не работали уже лет 50-80 как. А у советских детей все было еще впереди.
Макс, вы очень заблуждаетесь, или никогда не интересовались этим вопросом. Погуглите "брюквенная зима", "голод в Бенгалии в 1943", да десятки примеров из 20 века.
Помню лично вы, Макс, писали, что голодомор в Украине в 33 был не против украинцев, а против буржуазного крестьянства (потому что такой же голод был и в Казахстане, и в Поволжье). Тоесть это элемент не этнической, а классовой борьбы.
Я после той вашей фразы заинтересовался, читал пару статей. А потом нашел много подтверждений в литературе, относительно бедственного положения и адских условий жизни пролетариата во всех странах мира в первой половине прошлого века. Томас Пикетти "Капитал в 21 веке", Харари "Хомо сапиенс" и т.д. Уверен вы тоже читали эти книги, хотя-бы по диагонали. Пикетти нам еще на МБА советовали как внекласное чтение )))
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 22 жов, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:.. Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? ..
странно, что "Гроздья гнева" не упомянули )
из художественной литературы я бы очень рекомендовал Эрих Ремарк, любые его романы.
ЗЫ кстати, смотрю сериал "Пространство" (и начал читать эти романы), люблю фантастику. Так вот, судя по инфе, даже через 300+ лет, в 2350 году, пролетариат на астероидах и мелких планетоидах тоже будет в полурабском положении, не получая достаточно чистой воды, воздуха, каллорий. Будут привязаны полурабским трудом для того чтобы прокормиться, и умирать молодыми от ужасных условий работы...
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 22 жов, 2019 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку. Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.
Насчёт вчерашнего страшненького ремонта. У многих мнение, что в дешёвом сегменте жилья дорогой ремонт делать не надо. И если за работу примерно возьмут одинаково, то экономят заказчики на материалах. И, естественно, на дизайнере. Что касается цветов и их сочетания ("вырвиглаз"), то у каждого своё восприятие. Даже по приведенному сайту ://www.ivd.ru/ видно, разнообразие. Так что всё как полагается: эконом-класс не допускает больших капиталовложений, и такой ремонт получается как следствие индивидуального вкуса.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.
Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).
Если так - то печально....
скоріше за все щось в Лугандоні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/