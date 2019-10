Додано: Вів 22 жов, 2019 09:44

investorkiev написав: Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.



Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).



скоріше за все щось в Лугандоні скоріше за все щось в Лугандоні

