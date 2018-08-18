Додано: Вів 22 жов, 2019 09:27

Макс, вы умный человек, но как за совок заводите песню - так голову выключаете.



Что, голод - это проблема исключительно совка была 100 лет назад??? Больше нигде в мире не голодали? Или 100 лет назад прямо все живенько путешествовали, и только совки не могли???

Что вы несете, средняя продолжительность жизни на английских фабриках сто лет назад у рабочих была 25 лет - явно не от хороших условий жизни и работы, а работать начинали с 9 лет. Вот молодцы то. В 9 лет стал у станка, в 25 (в среднем) копыта откинул. Когда путешествовать то?

airmax78 написав: 100 лет назад дети на фабриках в Англии уже не работали уже лет 50-80 как. А у советских детей все было еще впереди. 100 лет назад дети на фабриках в Англии уже не работали уже лет 50-80 как. А у советских детей все было еще впереди.

Макс, вы очень заблуждаетесь, или никогда не интересовались этим вопросом. Погуглите "брюквенная зима", "голод в Бенгалии в 1943", да десятки примеров из 20 века.Помню лично вы, Макс, писали, что голодомор в Украине в 33 был не против украинцев, а против буржуазного крестьянства (потому что такой же голод был и в Казахстане, и в Поволжье). Тоесть это элемент не этнической, а классовой борьбы.Я после той вашей фразы заинтересовался, читал пару статей. А потом нашел много подтверждений в литературе, относительно бедственного положения и адских условий жизни пролетариата во всех странах мира в первой половине прошлого века. Томас Пикетти "Капитал в 21 веке", Харари "Хомо сапиенс" и т.д. Уверен вы тоже читали эти книги, хотя-бы по диагонали. Пикетти нам еще на МБА советовали как внекласное чтение )))