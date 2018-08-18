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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2099210021012102

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:45

  investorkiev написав:.. не получая достаточно чистой воды, воздуха, каллорий. Будут привязаны полурабским трудом для того чтобы прокормиться, и умирать молодыми от ужасных условий работы...

ага. Поменяю бетонометр в Куеве на куб чистой воды в пропорции 1:1.
Вообще фантастика фантастике рознь.
Фантастика общества потребления бьет в колокола по поводу бездумного расхода ресурса планеты, при лютом расслоении общества.
Советская фантастика добрая и наивная, засыпать под такие книжки куда лучше
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:46

  flyman написав:..
скоріше за все щось в Лугандоні

Берите выше - это путен нас травит
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:00

Берлин заморозит цены на аренду жилья

Партии, входящие в сенат Берлина (главный орган исполнительной власти города), достигли окончательного соглашения о замораживании цен на аренду жилья в германской столице на пять лет.
Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Соглашение между социал-демократами, левыми и зелеными позволит городскому собранию утвердить соответствующие нормативные акты с тем, чтобы новые правила вступили в силу уже в первом квартале следующего года.

Власти Берлина начали думать о замораживании квартплаты летом текущего года после того, как с таким предложением выступила лидер Партии зеленых в Сенате и по совместительству сенатского департамента городского развития и жилья Катрин Ломпшер. Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. Тем не менее переговоры между входящими в Сенат партиями затянулись и окончательное соглашение было принято только в конце прошлой недели.

Мэр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер приветствовал соглашение.

Крупные домовладельцы Берлина, однако, говорят, что план не только не решит проблемы, но и усугубит ее.

"Проблема нехватки квартир в Берлине станет острее", - заявила пресс-секретарь крупнейшего германского домовладельца компании Vonovia Нина Хенкель.

Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154989
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Тогда почему все щастройщики пытаются строить

Занятная опечатка. Щастройщики... Щас стройщики. Волнует только сейчас, только деньги. и ничего другого
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:06

  zzzzzz написав:Берлин заморозит цены на аренду жилья

... Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. ....
Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154989

Прикольно. решили фиксануть потолочную аренду, а тож рецессия на носу и она начнёт падать
А уровни падения-несерьёзные. Наши лендлорды только на аренде отбывают такое за полгода, а если учесть рост стоимости актива, то отбивают в момент, переписав ценник.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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