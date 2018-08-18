Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:.. не получая достаточно чистой воды, воздуха, каллорий. Будут привязаны полурабским трудом для того чтобы прокормиться, и умирать молодыми от ужасных условий работы...
ага. Поменяю бетонометр в Куеве на куб чистой воды в пропорции 1:1. Вообще фантастика фантастике рознь. Фантастика общества потребления бьет в колокола по поводу бездумного расхода ресурса планеты, при лютом расслоении общества. Советская фантастика добрая и наивная, засыпать под такие книжки куда лучше
Партии, входящие в сенат Берлина (главный орган исполнительной власти города), достигли окончательного соглашения о замораживании цен на аренду жилья в германской столице на пять лет. Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.
Соглашение между социал-демократами, левыми и зелеными позволит городскому собранию утвердить соответствующие нормативные акты с тем, чтобы новые правила вступили в силу уже в первом квартале следующего года.
Власти Берлина начали думать о замораживании квартплаты летом текущего года после того, как с таким предложением выступила лидер Партии зеленых в Сенате и по совместительству сенатского департамента городского развития и жилья Катрин Ломпшер. Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. Тем не менее переговоры между входящими в Сенат партиями затянулись и окончательное соглашение было принято только в конце прошлой недели.
Крупные домовладельцы Берлина, однако, говорят, что план не только не решит проблемы, но и усугубит ее.
"Проблема нехватки квартир в Берлине станет острее", - заявила пресс-секретарь крупнейшего германского домовладельца компании Vonovia Нина Хенкель.
Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154989
zzzzzz написав:Берлин заморозит цены на аренду жилья
... Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. .... Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154989
Прикольно. решили фиксануть потолочную аренду, а тож рецессия на носу и она начнёт падать А уровни падения-несерьёзные. Наши лендлорды только на аренде отбывают такое за полгода, а если учесть рост стоимости актива, то отбивают в момент, переписав ценник.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s