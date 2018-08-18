Додано: Вів 22 жов, 2019 10:33

С точки зрения гос-ва, нужно оперативно реагировать на такие явления. Вести агитацию и разъяснительную работу с населением, максимально бороться с лесными пожарами и пожарами на торфяниках.Проводить консультации с аграриями. Подключать СМИ по полной программе.



Ну и конечно профильные ведомства должны этим вопросом занимать. Чего к сожалению вообще не наблюдается. По факту имеет громадный коммуникационный провал, спасибо журналистам что подняли эту проблему. Ну а профильные ведомства,увы и еще раз увы показали свою неэффективность.

Простите модераторы и форумчане за длинный пост. Напишу про инверсию более подробно и про связь с текущей ситуацией.Вот фото с ПОХа.На фото отчетливо видно что дым не поднимется вверх. Это явление называется- инверсия атмосферы. Суть его в том что вверху находится более теплый воздух чем в приземном слое атмосферы. По-этому теплый дым не поднимается вверх.Самые страшные экологические катастрофы в городах происходили именно тогда, когда была инверсия атмосферы.Инверсия может быть несколько дней, или даже недель. Ночью температура у земли падает, а воздух над землей теплый, по-этому мы каждый день наблюдаем туманы. Именно по-этому максимальная концентрация вредных веществ наблюдается ночью, особенно перед рассветом.Днем когда прогревается поверхность земли инверсия уходит,но ночью она опять возникает.Но для этого должно светить солнце,чего сегодня к сожалению не было.А теперь про самые известные экологические катастрофы связанные с инверсией атмосферы.4 декабря 1952 года Лондон попал в район действия антициклона, что привело к температурной инверсии: застоявшийся холодный воздух оказался под слоем («крышкой») воздуха тёплого. В результате из тумана, смешанного с каминным дымом, пылью, выхлопными газами транспортных средств и другими загрязняющими веществами, такими как диоксид серы, образовался стойкий смог, на следующий день окутавший столицу. Частицы сажи придавали ему жёлто-чёрный цвет, откуда пошло прозвище «peasouper» (букв. Гороховый суп)Отсутствие ветра помешало рассеиванию тумана и способствовало накоплению в нём загрязняющих веществ.(англ. 1948 Donora smog) — трагическое событие, произошедшее 27 — 31 октября 1948 года в американском городе Донора, штат Пенсильвания, в результате которого погибли 20 человек, и заболело более 5910 человек из 14 тыс. жителей города. Погибло много собак, кошек и птиц. Ещё 50 жителей умерли от респираторных осложнений в течение месяца после инцидента.Причиной такого явления стал феномен температурной инверсии, когда холодный воздух у поверхности земли, содержащий в себе вредные выбросы, оказался заперт слоем теплого воздуха, расположенным выше. Загрязняющие вещества в воздухе, смешанные с туманом, создали густой, едкий, желтоватый смог, висевший над Донорой в течение пяти дней. Серная кислота, диоксид азота, фтор и другие ядовитые газы, которые, как правило, рассредоточены в атмосфере, были заперты в нижнем слое атмосферы и накапливались до тех пор, пока 31 октября не прошёл дождь.