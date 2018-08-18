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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2099210021012102>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.
Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.

Насчёт вчерашнего страшненького ремонта.
У многих мнение, что в дешёвом сегменте жилья дорогой ремонт делать не надо. И если за работу примерно возьмут одинаково, то экономят заказчики на материалах. И, естественно, на дизайнере. Что касается цветов и их сочетания ("вырвиглаз"), то у каждого своё восприятие. Даже по приведенному сайту ://www.ivd.ru/ видно, разнообразие.
Так что всё как полагается: эконом-класс не допускает больших капиталовложений, и такой ремонт получается как следствие индивидуального вкуса.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:44

  investorkiev написав:Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.

Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).

Если так - то печально....

скоріше за все щось в Лугандоні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:45

  investorkiev написав:.. не получая достаточно чистой воды, воздуха, каллорий. Будут привязаны полурабским трудом для того чтобы прокормиться, и умирать молодыми от ужасных условий работы...

ага. Поменяю бетонометр в Куеве на куб чистой воды в пропорции 1:1.
Вообще фантастика фантастике рознь.
Фантастика общества потребления бьет в колокола по поводу бездумного расхода ресурса планеты, при лютом расслоении общества.
Советская фантастика добрая и наивная, засыпать под такие книжки куда лучше
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:00

Берлин заморозит цены на аренду жилья

Партии, входящие в сенат Берлина (главный орган исполнительной власти города), достигли окончательного соглашения о замораживании цен на аренду жилья в германской столице на пять лет.
Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Соглашение между социал-демократами, левыми и зелеными позволит городскому собранию утвердить соответствующие нормативные акты с тем, чтобы новые правила вступили в силу уже в первом квартале следующего года.

Власти Берлина начали думать о замораживании квартплаты летом текущего года после того, как с таким предложением выступила лидер Партии зеленых в Сенате и по совместительству сенатского департамента городского развития и жилья Катрин Ломпшер. Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. Тем не менее переговоры между входящими в Сенат партиями затянулись и окончательное соглашение было принято только в конце прошлой недели.

Мэр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер приветствовал соглашение.

Крупные домовладельцы Берлина, однако, говорят, что план не только не решит проблемы, но и усугубит ее.

"Проблема нехватки квартир в Берлине станет острее", - заявила пресс-секретарь крупнейшего германского домовладельца компании Vonovia Нина Хенкель.

Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154989
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Тогда почему все щастройщики пытаются строить

Занятная опечатка. Щастройщики... Щас стройщики. Волнует только сейчас, только деньги. и ничего другого
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:06

  zzzzzz написав:Берлин заморозит цены на аренду жилья

... Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. ....
Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше - на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154989

Прикольно. решили фиксануть потолочную аренду, а тож рецессия на носу и она начнёт падать
А уровни падения-несерьёзные. Наши лендлорды только на аренде отбывают такое за полгода, а если учесть рост стоимости актива, то отбивают в момент, переписав ценник.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:09

Октябрьский смог: в Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха — что происходит?

https://nv.ua/kyiv/smog-v-kieve-kachest ... ssion=true
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:16

  kingkongovets написав:Октябрьский смог: в Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха — что происходит?

https://nv.ua/kyiv/smog-v-kieve-kachest ... ssion=true


такую же ахинею несли когда ЧАЭС рванул?


В частности, Савченко заявил, что так называемая задымленность, которая в понедельник, 21 октября, накрыла Киев, является обычным туманом.


«Это больше не задымленность. Это так называемая температурная инверсия, когда днем воздух прогревается, а ночью прохладный воздух. И при условии 100-процентной влажности, то это обычный туман», — сказал он.

Савченко добавил, что в воздухе можно увидеть зависшие частицы из-за отсутствия «достаточного количества сквозняков».
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:21

  investorkiev написав:такую же ахинею несли когда ЧАЭС рванул?



ну по уровню ахинеи с тобой мало кто может сравнится, даже советские пропагандисты
но я прекрасно помню точно такую же ситуацию с туманами и смогом ровно год назад, когда я точно так же накатывал последние сотни км, закрывая сезон - сижу как раз фотки сравниваю тогда и сейчас
так шо не гони беса, натаха
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:33

Простите модераторы и форумчане за длинный пост. Напишу про инверсию более подробно и про связь с текущей ситуацией.

Зображення

Вот фото с ПОХа.

На фото отчетливо видно что дым не поднимется вверх. Это явление называется- инверсия атмосферы. Суть его в том что вверху находится более теплый воздух чем в приземном слое атмосферы. По-этому теплый дым не поднимается вверх.

Самые страшные экологические катастрофы в городах происходили именно тогда, когда была инверсия атмосферы.

Инверсия может быть несколько дней, или даже недель. Ночью температура у земли падает, а воздух над землей теплый, по-этому мы каждый день наблюдаем туманы. Именно по-этому максимальная концентрация вредных веществ наблюдается ночью, особенно перед рассветом.
Днем когда прогревается поверхность земли инверсия уходит,но ночью она опять возникает.Но для этого должно светить солнце,чего сегодня к сожалению не было.

С точки зрения гос-ва, нужно оперативно реагировать на такие явления. Вести агитацию и разъяснительную работу с населением, максимально бороться с лесными пожарами и пожарами на торфяниках.Проводить консультации с аграриями. Подключать СМИ по полной программе.

Ну и конечно профильные ведомства должны этим вопросом занимать. Чего к сожалению вообще не наблюдается. По факту имеет громадный коммуникационный провал, спасибо журналистам что подняли эту проблему. Ну а профильные ведомства,увы и еще раз увы показали свою неэффективность.

А теперь про самые известные экологические катастрофы связанные с инверсией атмосферы.

Лондон 1952 . Число жертв 4000 человек.
4 декабря 1952 года Лондон попал в район действия антициклона, что привело к температурной инверсии: застоявшийся холодный воздух оказался под слоем («крышкой») воздуха тёплого. В результате из тумана, смешанного с каминным дымом, пылью, выхлопными газами транспортных средств и другими загрязняющими веществами, такими как диоксид серы, образовался стойкий смог, на следующий день окутавший столицу. Частицы сажи придавали ему жёлто-чёрный цвет, откуда пошло прозвище «peasouper» (букв. Гороховый суп)
Отсутствие ветра помешало рассеиванию тумана и способствовало накоплению в нём загрязняющих веществ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D0%B3

Донорский смог 1948 года (англ. 1948 Donora smog) — трагическое событие, произошедшее 27 — 31 октября 1948 года в американском городе Донора, штат Пенсильвания, в результате которого погибли 20 человек, и заболело более 5910 человек из 14 тыс. жителей города. Погибло много собак, кошек и птиц. Ещё 50 жителей умерли от респираторных осложнений в течение месяца после инцидента.
Причиной такого явления стал феномен температурной инверсии, когда холодный воздух у поверхности земли, содержащий в себе вредные выбросы, оказался заперт слоем теплого воздуха, расположенным выше. Загрязняющие вещества в воздухе, смешанные с туманом, создали густой, едкий, желтоватый смог, висевший над Донорой в течение пяти дней. Серная кислота, диоксид азота, фтор и другие ядовитые газы, которые, как правило, рассредоточены в атмосфере, были заперты в нижнем слое атмосферы и накапливались до тех пор, пока 31 октября не прошёл дождь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B3_(1948)
Живите своим умом!
zzzzzz
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