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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2099210021012102

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:38

kingkongovets
Не ссорьтесь.
Это обычная атака с использованием климатического оружия, в частности HAARP.
Всё делается чтобы показать какой у нас плохой климат, и что землю здесь, если и можно купить, то задёшево: риски большие.
Ну еще инопланетяне подогревают землю, фильмец когда-то сняли такой в Голливуде. Они готовят планету для себя. Мексику подогрели-взялись за нас.
В конце концов, это проделки Зе!команды, хотят некомпетентного Кличко столкнуть с должности, нужна победа партии ЗЕлёных
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:18

Западный вестибюль Святошина готовится к открытию (17.10.2019)

https://tov-tob.livejournal.com/152191. ... KDUe_W81rU

зы: в статье немного говорится о легендарном качестве совкового строительства
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:37

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.
Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.

Насчёт вчерашнего страшненького ремонта.
У многих мнение, что в дешёвом сегменте жилья дорогой ремонт делать не надо. И если за работу примерно возьмут одинаково, то экономят заказчики на материалах. И, естественно, на дизайнере. Что касается цветов и их сочетания ("вырвиглаз"), то у каждого своё восприятие. Даже по приведенному сайту ://www.ivd.ru/ видно, разнообразие.
Так что всё как полагается: эконом-класс не допускает больших капиталовложений, и такой ремонт получается как следствие индивидуального вкуса.

Объем работ существенно разный. Даже в условно дорогом сегменте делать как для себя не имеет смысла. Под аренду 2 розетки, под себя 20. Под аренду дешевенький ламинат или линолеум, для себя теплые полы. Для себя трасса кондиционера в штробе, а электрика на отдельный автомат, под аренду в коробе и вилка в розетку. Или вообще без кондиционера. Если арендатор целый день на работе, кондиционер не нужен. А те, которые дома сидят не самый желательный контингент - быстрей убивают квартиру.
По поводу вкуса. Есть некоторые стандартные варианты, которые устраивают большинство. Светлая плитка, светлые стены. Те кто рискует и отходит от стандартов, либо получается, либо не получается. В любом случае сдается все. Это на форуме все эстеты, а в жизни люди более терпимы к таким вещам.
Vlad442
 
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