Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets Не ссорьтесь. Это обычная атака с использованием климатического оружия, в частности HAARP. Всё делается чтобы показать какой у нас плохой климат, и что землю здесь, если и можно купить, то задёшево: риски большие. Ну еще инопланетяне подогревают землю, фильмец когда-то сняли такой в Голливуде. Они готовят планету для себя. Мексику подогрели-взялись за нас. В конце концов, это проделки Зе!команды, хотят некомпетентного Кличко столкнуть с должности, нужна победа партии ЗЕлёных
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку. Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.
Насчёт вчерашнего страшненького ремонта. У многих мнение, что в дешёвом сегменте жилья дорогой ремонт делать не надо. И если за работу примерно возьмут одинаково, то экономят заказчики на материалах. И, естественно, на дизайнере. Что касается цветов и их сочетания ("вырвиглаз"), то у каждого своё восприятие. Даже по приведенному сайту ://www.ivd.ru/ видно, разнообразие. Так что всё как полагается: эконом-класс не допускает больших капиталовложений, и такой ремонт получается как следствие индивидуального вкуса.
Объем работ существенно разный. Даже в условно дорогом сегменте делать как для себя не имеет смысла. Под аренду 2 розетки, под себя 20. Под аренду дешевенький ламинат или линолеум, для себя теплые полы. Для себя трасса кондиционера в штробе, а электрика на отдельный автомат, под аренду в коробе и вилка в розетку. Или вообще без кондиционера. Если арендатор целый день на работе, кондиционер не нужен. А те, которые дома сидят не самый желательный контингент - быстрей убивают квартиру. По поводу вкуса. Есть некоторые стандартные варианты, которые устраивают большинство. Светлая плитка, светлые стены. Те кто рискует и отходит от стандартов, либо получается, либо не получается. В любом случае сдается все. Это на форуме все эстеты, а в жизни люди более терпимы к таким вещам.
investorkiev написав:Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.
Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).