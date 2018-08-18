Додано: Вів 22 жов, 2019 10:38

kingkongovets

Не ссорьтесь.

Это обычная атака с использованием климатического оружия, в частности HAARP.

Всё делается чтобы показать какой у нас плохой климат, и что землю здесь, если и можно купить, то задёшево: риски большие.

Ну еще инопланетяне подогревают землю, фильмец когда-то сняли такой в Голливуде. Они готовят планету для себя. Мексику подогрели-взялись за нас.

В конце концов, это проделки Зе!команды, хотят некомпетентного Кличко столкнуть с должности, нужна победа партии ЗЕлёных

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s