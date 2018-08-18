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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:38

kingkongovets
Не ссорьтесь.
Это обычная атака с использованием климатического оружия, в частности HAARP.
Всё делается чтобы показать какой у нас плохой климат, и что землю здесь, если и можно купить, то задёшево: риски большие.
Ну еще инопланетяне подогревают землю, фильмец когда-то сняли такой в Голливуде. Они готовят планету для себя. Мексику подогрели-взялись за нас.
В конце концов, это проделки Зе!команды, хотят некомпетентного Кличко столкнуть с должности, нужна победа партии ЗЕлёных
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:18

Западный вестибюль Святошина готовится к открытию (17.10.2019)

https://tov-tob.livejournal.com/152191. ... KDUe_W81rU

зы: в статье немного говорится о легендарном качестве совкового строительства
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:37

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Інколи дивлюся оголошення які потрапляють у виборку.
Навіщо люди марнують гроші і час не можу зрозуміти. Свіжачок 2019.

Насчёт вчерашнего страшненького ремонта.
У многих мнение, что в дешёвом сегменте жилья дорогой ремонт делать не надо. И если за работу примерно возьмут одинаково, то экономят заказчики на материалах. И, естественно, на дизайнере. Что касается цветов и их сочетания ("вырвиглаз"), то у каждого своё восприятие. Даже по приведенному сайту ://www.ivd.ru/ видно, разнообразие.
Так что всё как полагается: эконом-класс не допускает больших капиталовложений, и такой ремонт получается как следствие индивидуального вкуса.

Объем работ существенно разный. Даже в условно дорогом сегменте делать как для себя не имеет смысла. Под аренду 2 розетки, под себя 20. Под аренду дешевенький ламинат или линолеум, для себя теплые полы. Для себя трасса кондиционера в штробе, а электрика на отдельный автомат, под аренду в коробе и вилка в розетку. Или вообще без кондиционера. Если арендатор целый день на работе, кондиционер не нужен. А те, которые дома сидят не самый желательный контингент - быстрей убивают квартиру.
По поводу вкуса. Есть некоторые стандартные варианты, которые устраивают большинство. Светлая плитка, светлые стены. Те кто рискует и отходит от стандартов, либо получается, либо не получается. В любом случае сдается все. Это на форуме все эстеты, а в жизни люди более терпимы к таким вещам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Зображення
Че за ***?
Листья жгут.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

А здеся баксы жгут или тоже листья ?
п.с. эта фуфлыжная новость вчера где только не мусолилась.
https://www.windy.com/ru/-%D0%9F%D0%BE% ... ,-75.026,7
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:03

  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Достаточным для чего или кого?) для персонажа, которого вы иногда пытаетесь играть (тупой сожержанки) не достаточно бесконечного.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://mykyivregion.com.ua/2018/11/02/naselennya-irpenya-za-rik-zroslo-majzhe-vdvichi/

02.11.2018, 12:52
За останній рік в Ірпені населення зросло з 50 до 90 тисяч осіб


що там населення Київа, виросло на 0 цілих хрін десятих
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:17

  kingkongovets написав:Западный вестибюль Святошина готовится к открытию (17.10.2019)

https://tov-tob.livejournal.com/152191. ... KDUe_W81rU

зы: в статье немного говорится о легендарном качестве совкового строительства

УРА, зробимо їх разом!
коли відкриття?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 жов, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:20

  investorkiev написав:Есть мнение, что этот многодневный смог над Киевом и пол-Украины - это конечно не листья (это бред), это серьезная экологическая катастрофа, по масштабам сопоставимая с Чернобылем.

Вполне может быть - вся промышленная инфраструктура "устала", власть еле-еле с балконом справилась (ну т.е. не способна бороться с вызовами такого масштаба).

Если так - то печально....

Зображення

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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:23

  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

3
по 1 на кожній гілці метро (і потім ще одну в районі метро на Троєщину)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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