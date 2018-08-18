RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2100210121022103

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Западный вестибюль Святошина готовится к открытию (17.10.2019)
https://tov-tob.livejournal.com/152191. ... KDUe_W81rU
зы: в статье немного говорится о легендарном качестве совкового строительства

Пройдёт 3-5 лет и будем говорить о качестве современного.
Уверен, что хоть что-то, да произойдёт: поржавеют швеллера на входе в подземку, отвалится плитка на этом же входе, облезет побелка и штукатурка, убого будут смотреться потолки в зоне турникетов. Одним словом -жлобремонт.
я даже 100 баксов готов на это поставить. Только не знаю как...
Потребности инвалидов, конечно, важный момент. Но так урезать выход со станции...
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 22 жов, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9741
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:3
по 1 на кожній гілці метро

где то так.
Чтоб оплатить услуги сиделки-домохозяйки ( не круглосуточной) понадобится арендная плата с 2-х однушек в Эврике. Третья даст на скромное питание и небольшое количество недорогих лекарств.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9741
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:38

  kingkongovets написав:[
но я прекрасно помню точно такую же ситуацию с туманами и смогом ровно год назад, когда я точно так же накатывал последние сотни км, а

Какой накат за сезон выходит у вас? Обидно, что погода ещё тёплая но из за воздуха вызжать не хочется.
hume
 
Повідомлень: 5995
З нами з: 27.12.12
Подякував: 539 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:52

  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить
hume
 
Повідомлень: 5995
З нами з: 27.12.12
Подякував: 539 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:54

  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?


Это вопрос в соседнюю ветку. А то пару здешних "экспертов" уже отписалось - один до сих пор хату снимает, другой никак го.норемонт не доделает.

Народ, давайте обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 29.01.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04

Раздели до нитки: в Киеве обманутые инвесторы устроили пикет, фото и видео
https://apostrophe.ua/news/society/kiev ... deo/177999
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35778
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3479 раз.
Подякували: 7635 раз.
 
Профіль
34
7
2
  #<1 ... 2100210121022103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1666, 1667, 1668
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16672 2630265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 18:42
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184155
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.