Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Западный вестибюль Святошина готовится к открытию (17.10.2019) https://tov-tob.livejournal.com/152191. ... KDUe_W81rU зы: в статье немного говорится о легендарном качестве совкового строительства
Пройдёт 3-5 лет и будем говорить о качестве современного. Уверен, что хоть что-то, да произойдёт: поржавеют швеллера на входе в подземку, отвалится плитка на этом же входе, облезет побелка и штукатурка, убого будут смотреться потолки в зоне турникетов. Одним словом -жлобремонт. я даже 100 баксов готов на это поставить. Только не знаю как... Потребности инвалидов, конечно, важный момент. Но так урезать выход со станции...
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 22 жов, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным? Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить