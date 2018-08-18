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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2101210221032104>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:52

  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:54

  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?


Это вопрос в соседнюю ветку. А то пару здешних "экспертов" уже отписалось - один до сих пор хату снимает, другой никак го.норемонт не доделает.

Народ, давайте обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:04

Раздели до нитки: в Киеве обманутые инвесторы устроили пикет, фото и видео
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:22

  hume написав:
  kingkongovets написав:[
но я прекрасно помню точно такую же ситуацию с туманами и смогом ровно год назад, когда я точно так же накатывал последние сотни км, а

Какой накат за сезон выходит у вас? Обидно, что погода ещё тёплая но из за воздуха вызжать не хочется.


+/- десяточка за сезон
не знаю шо вас так беспокоит в воздухе, езжу каждый день

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Плюсую. Вообще катать не обязательно в городе, тогда воздух вообще не проблема)
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:44

  Kostia написав:
  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Достаточным для чего или кого?) для персонажа, которого вы иногда пытаетесь играть (тупой сожержанки) не достаточно бесконечного.


Ну, до бесконечности - это не ответ.

Во-первых, есть закон понижающейся граничной полезности. Каждая последующая чуть менее полезна чем предыдущая.

Иметь 1 однушку в условной Патриотике/Эврике - это маст хев, даже не обсуждается.
Иметь 3 - хватит на сиделку и кашку.
Иметь 4 - уже более-менее?
...
Иметь Х - уже в тягость администрировать, и вместо удовольствия от жизни постоянно занимаешься мелкими ремонтами/проблемами арендаторов и с арендаторами?

Вот с какого момента имеет смысл вместо однушек купить один-два магазина под аренду например?
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:05

  investorkiev написав:
  Kostia написав:
  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Достаточным для чего или кого?) для персонажа, которого вы иногда пытаетесь играть (тупой сожержанки) не достаточно бесконечного.


Ну, до бесконечности - это не ответ.

Во-первых, есть закон понижающейся граничной полезности. Каждая последующая чуть менее полезна чем предыдущая.

Иметь 1 однушку в условной Патриотике/Эврике - это маст хев, даже не обсуждается.
Иметь 3 - хватит на сиделку и кашку.
Иметь 4 - уже более-менее?
...
Иметь Х - уже в тягость администрировать, и вместо удовольствия от жизни постоянно занимаешься мелкими ремонтами/проблемами арендаторов и с арендаторами?

Вот с какого момента имеет смысл вместо однушек купить один-два магазина под аренду например?

намалюй свою криву корисності, і буде тобі відповідь (між 3 та N)
думаю 3-4 однушки мастхев, щоб можна було швидко продати, тобто заради ліквідності,
а дальше вже брати дивлячись на преференції, тобі щоб менш геморно, чи щоб більш прибутково?

з.і.
особисто я би вже вийшов на пенсію рантьє, але бачу, що мені буде скучно, тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:13

  Оранжевый-хит сезона написав:мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.

Т.е. работающий хостел в вашем подъезде вас ничему не научил.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:15

  hume написав:
  investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить

Так, чотири. В одній мешкаю, а три працюють в оренді. Але щодо "вистачає" і "почувається більш ніж комфортно" є питання. Усе залежить від запитів на якість життя. Досвід засвідчує, скільки не дай, а з часом виявляється замало. Ну, що таке дохід 28600 грн з усіх об"єктів ?? Достатньо, щоб не померти з голоду, взутися-вдягнутися і чотири рази на рік тижнево заправитися вітаміном Д під сонячними промінями туреччини-єгипту. На цьому можливості обмежуються. Якби не такий-сякий "матрац" …., зовсім почувався б біднотою. Син мешкає окремо, донедавна був власником ще двох двокімнатних квартир. Місяць тому одну продав, чим дуже мене засмутив. Бачите, йому не вистачає зарплати на подорожі та усіляку некритичну дурню. Він творець власної долі, нехай вчиняє, як вважає за потрібне.
Усе відносно. Комусь вистачає і однієї хруще-квартири в оренді, як нашим родичам на Маккейна. Але запевняю вас, усі потайки мріють про їхню безмежну кількість. І тут я теж не виняток. ))
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