Додано: Вів 22 жов, 2019 12:52

investorkiev написав: Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?

Ну тоесть чтоб не много но и не мало? Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?Ну тоесть чтоб не много но и не мало?

Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить